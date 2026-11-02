Cerca de 450 personas han tramitado ya sus tarjetas de residente del nuevo sector 11

Archivo - La nueva zona regulada abarca el entorno del estadio del Sadar y del Navarra Arena y en la zona urbanizada de Azpilagaña Sur. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes, día 3, se pone en marcha el nuevo sector 11 del estacionamiento regulado en Pamplona. Son 908 nuevas plazas naranjas y rojas/verdes en el Grupo Arrosadía, en el entorno del estadio del Sadar y del Navarra Arena y en la zona urbanizada de Azpilagaña Sur. Por el momento, 449 personas han tramitado ya su tarjeta residente para este sector, 172 de ellas lo han hecho en el punto de atención ciudadana del Navarra Arena y 277 en las oficinas municipales de Monasterio de Irache 2.

La regulación de la zona roja/verde en el sector 11 tendrá unas características propias. Son 255 plazas que están ubicadas en los alrededores del estadio de El Sadar y del pabellón Navarra Arena, instalaciones deportivas que acogen de forma habitual eventos multitudinarios. Esas plazas rojas/verdes estarán sujeta a regulación durante las 24 horas del día. Funcionarán como zona roja de lunes a domingo, en horario de 8 a 20 horas, y como zona verde, también de lunes a domingo, de 20 a 8 horas, explican desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Para esas plazas rojas/verdes se establece la obligación de obtener el correspondiente tique de estacionamiento incluso en el horario verde exclusivo para residentes. Ese tique para residentes en ese horario verde será gratuito. Esta regulación se aplicará con carácter general, salvo restricciones específicas que puedan establecerse con motivo de la celebración de eventos deportivos o culturales. Durante esos eventos no se podrá obtener ningún tique ya que quedará prohibido el estacionamiento en esa zona roja/verde.

El punto de atención ciudadana en el Navarra Arena permanecerá abierto hasta el viernes 6 de noviembre en horario de mañana, los días laborables, de 8.30 a 14.30 horas. Las tarjetas de residente se pueden solicitar también en el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (c/ Monasterio de Irache, 2) y a través de la sede electrónica municipal o del Registro Electrónico municipal. El precio de la tarjeta de residente del sector 11 para estos dos meses que quedan de 2026 asciende a 8,38 euros.