Cerca de 50 entidades locales participan junto con Vivienda en la elaboración de la Estrategia de Vivienda Rural

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra ha celebrado tres sesiones de trabajo con cerca de 50 entidades locales para contar con su participación en la elaboración de la Estrategia de Vivienda Rural, que se prevé que esté operativa a partir de 2026. Para tal propósito, se ha reunido también distintas direcciones generales del Gobierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y grupos de acción local, representantes del sector inmobiliario del medio rural y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, según ha informado el Ejecutivo.

La sociedad pública Nasuvinsa es la encargada de la elaboración de la Estrategia de Vivienda Rural, bajo encargo del Gobierno de Navarra, un trabajo en el que lleva sumida desde el pasado mes de mayo. Desde entonces, se han realizado diferentes acciones, como un análisis de experiencias previas en la Comunidad foral y a nivel estatal, la elaboración de un diagnóstico con las necesidades y problemas de la vivienda rural a resolver en Navarra o el diseño de un plan de medidas preliminar de la Estrategia de Vivienda Rural.

Este plan preliminar, que surge tras las conclusiones extraídas del diagnóstico, contiene propuestas para el aumento de la oferta de vivienda en zonas rurales, tales como la mejora en los procesos de rehabilitación, la consecución de suelos para la construcción de vivienda o la puesta en marcha de iniciativas innovadoras, como las que están vinculadas a la vivienda colaborativa o a la detección y movilización de vivienda deshabitada, ha añadido.

Además, contempla como necesidad actuar en el plano de la demanda, facilitando, a través de ayudas, subvenciones o incentivos fiscales, el acceso a la vivienda de las personas con más dificultad para ello. Y también propone incluir en la futura Estrategia cuestiones relativas a un mayor conocimiento del mercado, la consecución de seguridad jurídica y la transparencia.

A partir de ahora, y con las propuestas de las entidades locales ya recogidas, Nasuvinsa desarrollará el documento completo de la Estrategia de Vivienda Rural, en el que se recogerán medidas que den respuesta a las necesidades de vivienda en los ámbitos y entorno rural.