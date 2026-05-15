Cerca de cuarenta farmacias se suman al sistema de alerta ante emergencias 'PaMplona Alert'. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y Policía Municipal de Pamplona han extendido el sistema de alertas ante emergencias 'PaMplona Alert' al sector farmacéutico de la ciudad, tras su implantación el año pasado en el servicio de taxis y transporte comarcal de autobús. Hasta la fecha, son cerca de cuarenta las farmacias que se han adherido de forma voluntaria a este sistema.

El único requisito para acceder a este servicio es que sean farmacias ubicadas en el término municipal de Pamplona, que es donde se circunscribe la competencia de Policía Municipal, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El sistema funciona como un botón de activación de alerta a través de una aplicación móvil, de modo que puede advertir, de una forma discreta, a Policía Municipal de Pamplona de una situación crítica como puede ser de la comisión de un hecho delictivo o una situación de riesgo personal, sin llamar la atención de la persona agresora ya que la activación de la alerta no permite la interlocución, sino que simplemente activa la alarma.

La aplicación 'PaMplona Alert' conecta el establecimiento de forma directa con el Centro de Coordinación (CECOP) de Policía Municipal de Pamplona. De este modo, al pulsar el botón de emergencia, se genera una alerta en el CECOP que permite identificar la ubicación del establecimiento que solicita presencia policial. Esa información se deriva al instante a las patrullas operativas más próximas, con el fin de que acudan a atender la incidencia de forma inmediata. Al igual que en el caso de taxis y autobuses, el sistema permite una geolocalización en tiempo real del lugar desde el que se activa la alerta.

Para poder acceder a este servicio es necesario descargarse la aplicación móvil 'PaMplona Alert', disponible para los sistemas operativos Android e IOS, y registrarse en el sistema, aportando un teléfono móvil, así como datos de la farmacia. Es Policía Municipal quien debe autorizar el registro final. Una vez activada la aplicación, los datos se derivan al Centro de Coordinación de Policía Municipal (CECOP) para su identificación y geolocalización.

Aquellos establecimientos interesados deben ponerse en contacto directamente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que será el encargado de derivar las solicitudes de activación a Policía Municipal de Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona invirtió 15.000 euros en el desarrollo de esta aplicación, que se puede instalar directamente en el teléfono móvil. En la primera fase, se puso a disposición de los 328 taxis de Pamplona y Comarca, realizándose una segunda implementación en el servicio de transporte comarcal de autobús desde junio de 2025, ofreciendo "una respuesta inmediata y prioritaria ante una emergencia".