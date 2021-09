Cerdán (PSOE) dice que "el PP no confía en España" y le acusa de hacer "bullying a la democracia"

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado que "el PP es un partido que no confía en España, como UPN no confía en Navarra, no entienden la pluralidad y la diversidad de nuestra tierra, la conciben como algo exclusivamente suyo donde sólo caben ellos y los que piensan como ellos", ha afeado.

Cerdán ha criticado que "el PP no ha aceptado los resultados electorales del 2019, porque no confía en los españoles, sobre todo cuando no votan lo que a ellos les gusta" y le ha acusado de hacer "bullying a la democracia". En este sentido, ha afirmado que "quieren poner sus reglas de juego cambiando las pactadas en la Constitución de 1978" y ha reprochado que "más de 1.000 días tienen secuestrada la Constitución" por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En su intervención en un acto del PSN en Pamplona, Cerdán ha censurado que cada vez que el presidente del PP, Pablo Casado, va a Europea "ensucia la imagen de España" y ha afirmado que los 'populares' "traicionan a su país cuando conspiran para que no vengan los fondos europeos, "nos sonrojan" cuando "no apoyan" en la Eurocámara que la violencia de género "sea un delito en toda Europa", y "nos avergüenza cuando votan en contra de los derechos de los homosexuales" o cuando en Madrid "anuncian que van a desdibujar las leyes LGTBI y de violencia de género a petición de Vox". "Nos están diciendo que harían si gobernaran España", ha advertido. Y le ha pedido a Casado que aprenda "de su familia política en Europa" y no se refleje "en el espejo de Vox". "Más Von der Leyen y menos Santiago Abascal", ha demandado.

Frente a ello, ha contrapuesto que los socialistas "tenemos el optimismo que nos da conocer la España real y quererla como es". "Creemos en el futuro de nuestro país", ha afirmado Cerdán, que se ha mostrado convencido de que "España en 2023 será un país mejor que el que nos encontramos en 2018". Ha asegurado que "hay datos que nos avalan en esta esperanza", destacando que estamos en niveles de empleo "semejantes a los del pre Covid", la vacunación al 70% de la población a final de verano y el acuerdo con sindicatos y empresarios sobre pensiones, "el primero desde 2011". Igualmente, ha resaltado el "liderazgo recuperado en la escena internacional", poniendo en valor que "hemos sido ejemplo mundial en el caso de Afganistán donde se ha salvado la vida a 2.000 personas".

Santos Cerdán, que ha participado este sábado en Pamplona en un acto de reconocimiento del Partido Socialista de Navarra a la labor de los cargos municipales socialista durante la pandemia, ha destacado que en la pandemia se ha podido comprobar que "cuando vienen curvas, la primera llamada que hace el vecino es al ayuntamiento porque es su institución, es a quien acuden para pedir ayuda o para que se les escuche".

Y ha remarcado que, cuando hay que gestionar, hay dos modelos. Por un lado, el del PP y la derecha que "se ocupan sólo de los problemas de unos pocos" y, por otro, el de los socialistas, que "nos preocupan los problemas de los españoles y las españolas" y trabaja por una recuperación que "debe ser justa para todos y llegue a todos los bolsillos".

"Mientras la derecha distingue sus políticas en función del distrito postal en donde vives, el PSOE trata por igual a todos los españoles, vivan donde vivan", ha aseverado. Al respecto, ha señalado que el Ejecutivo central está trabajando en un plan de 130 medidas para "impulsar la lucha contra el reto de la España Vaciada".

Ha recordado, además, el "austericidio" del PP durante la crisis del 2008, con "recortes que frenaron el progreso de los ayuntamientos aplicando una ley de estabilidad presupuestaria regresiva que dejó sin recursos a los gobiernos locales y desactivó las inversiones y el empleo". Una ley con la que el Gobierno del PP "no permitió utilizar los remanentes a los ayuntamientos", generándose "más de 14.500 millones de euros", dinero que "gracias a la suspensión de las normas fiscales aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez hoy se pueden usar", ha resaltado.

"Frente a la crisis económica del 2008, la derecha impuso el austericidio, siendo las entidades locales las víctimas principales" y "con el apoyo de UPN, instauró la tasa de reposición, se empleó con dureza en la ley de estabilidad presupuestaria, no permitió a las entidades locales que pudieran usar sus remanentes y endureció la regla de gasto", ha subrayado.

Así, ha remarcado que hay dos maneras de afrontar la crisis, "la de quienes confían en los españoles y la de quienes desconfían de ellos, de su país". Y ha destacado que, tras la reunión de la Comisión nacional de Administración Local del pasado mes de julio se alcanzó "un gran acuerdo que supone unas asignaciones sin precedentes que alcanzan 6.066 millones de euros".

Santos Cerdán ha llamado a "silenciar el ruido y sintonizar con las demandas reales de los ciudadanos" y "eso se consigue cuando te preocupa de verdad en las casas de nuestros vecinos y no de lo que cuelga en los balcones o con esos discursos del rencor y la crispación".

Así, ha puesto como ejemplo el precio de la luz, y ha subrayado que "estamos trabajando en un plan con el compromiso de que a final de año la factura sea similar a la que se pagó en 2018". Un plan de choque que, ha asegurado, "rebajará la factura un 22% a final de año", cifra que asciende al 30% contando medidas ya adoptadas como la bajada del IVA. "Tenemos un Gobierno que cumple con su palabra, que solventa las chapuzas del PP y que no cede a las amenazas y chantajes de las eléctricas, ha remarcado Cerdán.