Cerdán se reúne con Puidgemont y constatan que avanzan las negociaciones para investir a Sánchez

Seguirán hablando de la investidura en los próximos días



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido este lunes por la tarde con el ex president Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo.

La reunión se produce dos días después que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendiese en el Comité Federal del PSOE la amnistía para los políticos independentistas implicados en el procés, a cambio de que éstos apoyen su investidura como presidente del Gobierno.

Según un comunicado del PSOE, todos han coincidido en destacar el buen ambiente del encuentro y han constatado que dichas negociaciones avanzan en la buena dirección. Por ello, se han emplazado a seguir hablando en los próximos días.

Además de Puigdemont, al que el comunicado del PSOE le da tratamiento de presidente, en la reunión han participado el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez,y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno.

Los dos partes aseguran que este encuentro presencial se enmarca en las conversaciones que mantienen ambos partidos para las condiciones de una eventual investidura y reelección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.