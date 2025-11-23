CERMIN publica una guía para visibilizar los servicios especializados de Atención Temprana de sus entidades miembro

Presentación de la Guía de Servicios de Atención Temprana para la infancia con discapacidad. - CERMIN

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Atención Temprana del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha publicado una Guía de Servicios de Atención Temprana para la infancia con discapacidad, gracias a la financiación de Gobierno de Navarra.

El documento tiene como objetivo dar a conocer los servicios especializados que ofrecen sus entidades miembro, "visibilizando la calidad de su atención, la alta cualificación de sus equipos multidisciplinares, su formación específica y la gran especialización en el colectivo al que atienden". Asimismo, la publicación busca facilitar las derivaciones a las asociaciones, proporcionando información a las familias sobre los programas existentes dirigidos a la infancia con discapacidad de o a 6 años.

Según explican desde CERMIN, la guía se concibe como una herramienta práctica para profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, social y comunitario, reuniendo de forma unificada los servicios y programas de las entidades, clasificados según su público objetivo: infancia con discapacidad, familias o entorno.

La entidad subraya la importancia de poner a disposición de la ciudadanía y de los profesionales "información clara sobre los recursos comunitarios disponibles, así como de incorporar a las asociaciones dentro del mapa de recursos de atención temprana, reforzando, la complementariedad entre los servicios públicos y los prestados desde el ámbito social".

Además, este tipo de publicación "pone en valor el papel de las asociaciones como espacios de encuentro donde se conectan familias que están viviendo situaciones similares". "Tras un diagnóstico o detección de discapacidad, muchas familias pueden atravesar momentos de incertidumbre o duelo, y el acompañamiento y apoyo entre iguales tiene un impacto positivo probado en la resiliencia y el bienestar emocional de todo el sistema familiar", destacan.