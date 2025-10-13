Cesado el gerente del Ayuntamiento de Pamplona tras dar positivo en un control de alcoholemia

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha cesado de su cargo al gerente municipal, Iñigo Anaut Peña, después de que este haya dado positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Municipal durante el fin de semana.

La Junta ha acordado su cese como cargo de libre designación, agradeciendo los servicios prestados a la institución desde su nombramiento, en enero de 2024. El hasta ahora gerente municipal ha puesto su cargo a disposición del equipo de gobierno, por motivos personales, y se ha aceptado su dimisión, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Iñigo Anaut Peña es licenciado Ciencias del Trabajo, diplomado en Graduado Social y Máster PRL. Ha sido director de Recursos Humanos en ANEL, CEPES y Teleflex Fluyd Systems y gerente en Lexia Consultores y Soc. Coop. Agropecuaria San Miguel. En el ámbito de la administración local, ha sido director de RRHH en el Ayuntamiento de Burlada (2006-2012) y en el Ayuntamiento de Pamplona (2015-2019). Desde 2020, ha ejercido como asesor laboral y de RRHH de diversos ayuntamientos y entidades locales de Navarra.

El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto nombrar a un nuevo gerente en los próximos días.