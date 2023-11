La CHE destaca que las últimas lluvias han beneficiado a los embalses de Navarra y la situación es "muy favorable"

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), María Dolores Pascual, ha asegurado que "en este momento todos los embalses del territorio navarro en la cuenca del Ebro están en una situación muy favorable" y ha señalado que "los últimos frentes que han pasado han dejado muchísima pluviometría en Navarra y, por lo tanto, creemos que Navarra no tendrá ningún problema en esta campaña".

Pascual, que ha acudido este martes a Pamplona para inaugurar una exposición sobre el 50º aniversario del embalse de Eugi, ha señalado que todos los embalses "están prácticamente en unas cotas normales". "El territorio ha sido uno de los más beneficiados dentro de la cuenca de estos episodios de lluvia, que desgraciadamente no han llegado a todas las partes de la cuenca, pero desde luego el territorio navarro, todo el norte de la cuenca, está en este momento en una situación de normalidad tanto desde el punto de vista pluviométrico como de reservas en embalse", ha señalado.

Así, ha incidido en que "en Navarra no hay ningún problema, estamos en la España húmeda y por tanto la situación es de total normalidad". "Hay zonas en la cuenca del Ebro que todavía no han salido de la fase de emergencia. Hemos pasado una sequía muy considerable porque ha afectado prácticamente a todo el territorio de la cuenca. El territorio navarro ha estado en una situación no tan dramática como otras zonas de la cuenca, pero sí que es cierto que de forma recurrente nos vamos dando cuenta de que hay episodios cada vez más extremos de inundaciones y de sequías", ha afirmado.

Pascual ha apuntado que, "como consecuencia del cambio climático, de un calentamiento global, no hay una pluviometría menor pero sí de una forma más irregular". "Son fenómenos naturales de carácter extremo que van a seguir pasando, pero a los que nos tenemos que acostumbrar a través de la planificación, la participación y una buena gestión", ha añadido.