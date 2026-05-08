La CHE recuerda, ante los avisos de riesgo de lluvias, la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos amarillos activados por la AEMET por el pronóstico de lluvias intensas de hasta 15-20 l/m2 en una hora, en amplias zonas de la Cuenca del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) intensifica la vigilancia y recuerda la posibilidad de crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores durante la tarde de este viernes 8 de mayo.

La AEMET ha activado los avisos por intensidad de lluvias en Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco (Álava), La Rioja, Navarra y Aragón (Zaragoza).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.