Chivite aborda con el sector del automóvil en Navarra la formación y selección de trabajadores para su electrificación

Imagen de la reunión entre la presidenta de Navarra, María Chivite, y representantes del sector del automóvil en la Comunidad foral - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha reunido este miércoles con una representación del sector del automóvil en la Comunidad foral con el fin de abordar el proceso de formación y selección de trabajadores para su electrificación.

Según han destacado desde el Gobierno de Navarra en una nota, el plan de capacitación laboral alcanzará a 1.050 personas para cubrir las necesidades de la factoría navarra de Volkswagen, cuyo presidente Michael Hobusch, ha asistido a la reunión en el Palacio de Navarra.

Chivite ha enfatizado el "eficaz trabajo compartido" desarrollado durante los últimos meses entre el Departamento de Derechos Sociales, a través del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y la Dirección General de Trabajo y Economía Social, y el Departamento de Educación, en "estrecha colaboración" con los principales agentes del sector de la automoción de Navarra.

A través de un "diálogo continuado", que ha incluido diversas reuniones -ocho desde marzo de este año- de contraste y espacios de trabajo conjunto con la Asociación Navarra de Centros de Automoción (ACAN), así como una "coordinación permanente" con Volkswagen Navarra, se ha construido una propuesta "orientada a dar respuesta a los retos de transformación que afronta uno de los sectores estratégicos de nuestra Comunidad foral".

"Esta iniciativa sitúa a las personas y a su capacitación en el centro de la respuesta pública, reforzando la importancia de la formación a lo largo de la vida como herramienta clave para mejorar la empleabilidad, anticipando las necesidades de cualificación y favoreciendo la adaptación de personas trabajadoras y empresas a los cambios tecnológicos y productivos", ha destacado Chivite.

INVERSIÓN DE UN MILLÓN DE EUROS

Se prevé que el Gobierno de Navarra destine un presupuesto de un millón de euros aproximadamente para la formación de las personas interesadas y seleccionadas, al objeto de llegar a la previsión de contratación del sector.

En concreto, el plan de capacitación para cubrir las necesidades de la empresa Volkswagen contempla la formación de alrededor de 1.050 personas seleccionadas, distribuidas en cinco perfiles profesionales diferentes.

No obstante, un estudio de necesidades de recursos humanos elaborado por ACAN para catorce empresas proveedoras del sector de automoción "identifica unas necesidades de contratación adicional de hasta 1.300 personas, concentrándose aproximadamente el 75% de la demanda en perfiles de carretilleros y operarios de producción y logísticos".

El presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, ha agradecido el trabajo en equipo con el fin de aprovechar "una oportunidad para aumentar la producción de forma relevante". "Se trata de un proyecto común en el que administración, industria, parte social debemos ir juntos", ha constatado.

Roberto Lanaspa, presidente del Cluster de Automoción de Navarra (ACAN), ha resaltado la "gran receptividad" del Gobierno foral para "acometer con determinación el desafío de la electrificación". "Formar a las personas, la formación continua, es el gran reto", ha indicado.

Los dos departamentos implicados, Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, así como Educación, han estado representados en el encuentro por la consejera Carmen Maeztu y el consejero Carlos Gimeno, respectivamente.

Han asistido igualmente el director general de Educación, Gil Sevillano; el director general de Economía Social y Trabajo, Iñaki Mendióroz; y la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Esther Fernández.

Por parte de Volkswagen Navarra también han acudido a la reunión el director de Recursos Humanos, Friso Strahmann; el gerente de Servicios y Relaciones Industriales, Jesús Galindo; el director de Servicios y Relaciones Industriales, Santiago Herrero; y la responsable de Procesos y Políticas de Recursos Humanos, Berta Bozalongo.