Chivite afirma que Cintruénigo "necesita un cambio urgente" ante la "preocupante parálisis" de la localidad

PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "Cintruénigo necesita un cambio urgente para tener un futuro mejor, más esperanzador y con mejores perspectivas para el conjunto de la ciudadanía" y ha lamentado la "preocupante parálisis" de la localidad.

Así se ha pronunciado en un acto en el que se ha presentado la candidatura socialista a las elecciones municipales en Cintruénigo, que estará encabezada por Jaime Aliaga.

En su intervención, Chivite ha lamentado que "Cintruénigo no se mueve, no avanza, no hay dinamismo, ni ambición de mejora y el resto de pueblos nos adelantan por todos los lados". Ha afirmado que hay empresas que "se instalan en otros municipios, con inversiones importantes y creando numerosos puestos de trabajo", mientras "Cintruénigo, mi pueblo, no ha movido ni un dedo para poner a disposición suelo industrial para que puedan llegar empresas".

En esta línea, ha señalado que "una cuarta parte de los municipios de Navarra ya tienen o están en proceso de constituir una comunidad energética". "Cintruénigo ¿dónde está?", se ha preguntado. Ha echado en falta, además, proyectos de parques eólicos, que "suponen ingresos para las arcas municipales".

Asimismo, ha destacado que diez ayuntamientos de la Comunidad foral "van a beneficiarse de varios millones de euros procedentes de los fondos europeos para regenerar sus cascos viejos, ¿cómo tenemos la parte vieja de Cintruénigo?.

Frente a la "inacción" y la "preocupante parálisis por la falta de iniciativas y de ideas de quienes aún gobiernan aquí, por cierto en pleno proceso de descomposición", la secretaria general del PSN ha puesto en valor el trabajo realizado desde el Gobierno de Navarra para "mejorar Cintruénigo: más de 500.000 euros para arreglar cinco calles; más de un millón que van a llegar en el nuevo Plan de Infraestructuras Locales; actuaciones en el colegio, o para apoyar a la Asociación Juvenil Cibornera". Ha enfatizado, además, el "impulso" dado a la segunda fase del Canal de Navarra. "La Ribera debe ser motor del desarrollo de Navarra", se ha comprometido.

Dentro de la Ribera, ha subrayado la importancia de que "estemos fuertes en cada pueblo, en cada localidad" y ha asegurado que "allí donde haya un alcalde o una alcaldesa socialista, va a haber un ayuntamiento progresista, que apueste por un modelo innovador, cohesionador y de igualdad".

La candidata a la Presidencia de Navarra ha valorado que "la ciudadanía nos está dando su confianza porque nuestra gestión, nuestras propuestas y nuestra actitud nos avalan". Por eso, ha añadido, "tenemos que darlo todo para crecer, para ampliar nuestra base social, porque ya hemos demostrado y lo hacemos cada día, que somos el partido de Navarra, de toda Navarra".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Cintruénigo, Jaime Aliaga, ha manifestado su convencimiento de que "con trabajo y ganas se puede cambiar la situación de nuestro pueblo". Un trabajo desde una candidatura "procedente de diferentes ámbitos sociales, culturales o profesionales" pero que "comparten cuatro principios fundamentales: el amor, el compromiso, el trabajo y la ilusión por Cintruénigo".

Las ideas de Aliaga para "mejorar Cintruénigo" pasan por "crear suelo industrial; ayudar a las asociaciones aumentando sus partidas presupuestarias; modernizar el comercio local; fomentar la participación de las y los ciborneros entre cuadrillas; volver a poner en marcha los presupuestos participativos en la localidad". "Sobre todo escucharemos, algo que hasta el día de hoy ni UPN, ni PP han hecho", ha afeado.

Aliaga ha destacado la "buena sintonía con el gobierno progresista de Navarra, liderado por los socialistas", para sacar adelante proyectos como "la mejora de la residencia de ancianos; el cambio de ventanas del colegio de primaria y aumentar así la eficiencia energética o la rehabilitación de la sede de AJUCI".

