Chivite afirma que el Gobierno foral y la moción de censura en Pamplona se negociaron en Navarra y no en Madrid

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a su llegada a la comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo foral que preside se negoció en el Parlamento de Navarra y no en Madrid, del mismo modo que ha asegurado que la moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona también se negoció en la capital navarra.

"Toda la negociación del Gobierno de Navarra fue aquí, y aquí es en el Parlamento de Navarra", ha afirmado María Chivite a preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.

Igualmente, la presidenta y secretaria general del PSN ha asegurado que "la moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN" y "se informó a los órganos del partido".

Chivite ha indicado que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, "entiendo que tendría conversaciones al respecto con EH Bildu, pero la moción de censura se decidió y acordó en Navarra". Por otro lado, la presidenta ha señalado que no mantiene ninguna relación con Santos Cerdán desde que se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que implica al exsecretario de Organización del PSOE en una presunta trama de corrupción.

Además, la jefa del Ejecutivo foral ha indicado que "para conformar Gobierno no tengo que pedir autorización a Ferraz, tengo que someterme al comité regional del PSN, otra cosa es que el partido esté informado". "Es falso que necesite una autorización de Ferraz y si quiere le remito los estatutos de nuestro partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones", ha dicho a Javier Esparza.

Chivite ha reprochado a Esparza que "está obviando que en mi partido hay mecanismos internos que me legitiman como secretaria general y como candidata a las primarias". "A mí me avalan mis afiliados, los afiliados del Partido Socialista de Navarra, que libremente han decidido que yo sea la secretaria general y que yo sea la candidata", ha dicho, para indicar que "usted no me va a quitar ninguna legitimidad, ni como secretaria general ni como presidenta". "No deslegitime el sistema democrático diciendo que aquí viene uno y elige a dedo quién es el presidente de Navarra", le ha trasladado al parlamentario regionalista.

Sin embargo, el portavoz de UPN le ha respondido que "es evidente que Cerdán negociaba con el PNV y con EH Bildu, y es evidente que usted necesitaba tanto el apoyo del PNV como de EH Bildu". "Sobrevolaba la figura de Cerdán intentado facilitar los acuerdos que le han hecho presidenta a usted y que le han hecho presidente a Pedro Sánchez, que después hicieron a Asiron alcalde de Pamplona", ha señalado.

Javier Esparza ha afirmado que "Cerdán andaba como Pedro por su casa en Palacio" y ha dicho a Chivite que "la sombra de Cerdán la va a acompañar para siempre en su actividad política". "Le abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par. Con usted de presidenta Cerdán a mangoneado en Navarra todo lo que ha querido", ha criticado.