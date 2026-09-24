Chivite anuncia "una propuesta fiscal ambiciosa para el bolsillo de quien más lo necesita"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, este jueves en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, en el pleno del Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado este jueves en el Debate sobre el Estado de la Comunidad "una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita".

Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Navarra, Chivite ha afirmado que el Gobierno está actualmente trabajando en los que serán "los octavos presupuestos de este Gobierno" y ha destacado que "de nuevo superamos el techo de gasto histórico, más de 6.850 millones de euros".

La jefa del Ejecutivo ha subrayado que "nuestras cuentas públicas están saneadas" y ha destacado que "tenemos la menor tasa de endeudamiento de España -del 19% sobre el PIB que dejó UPN al 8,6%-; la máxima calificación crediticia en el rating de Standard&Poors para una región europea -la única en ese nivel de solvencia-, y uno de los mayores superávits del Estado".

Chivite ha afirmado que "esta excelente situación financiera no puede ser solo una línea en nuestros libros de cuentas, tiene que tener efecto real en la gente real".

Por ello, ha anunciado que al proyecto de Presupuestos para 2027, que será el más alto de la historia de Navarra, se añadirán dos cuestiones: "Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita y un plan de inversiones adicional al presupuesto". Este plan supondrá casi 600 millones que "se materializarán en infraestructuras y actuaciones concretas".

María Chivite ha afirmado que esto representa "la buena gestión económica trasladada a mejoras reales para una Navarra mejor".

La presidenta se ha referido al incremento del IPC de Navarra en un 4,2% interanual en agosto, "lo que nos ratifica en que hay que ayudar a los hogares navarros en este momento de subida de precios", que afecta a "la cesta de la compra, los combustibles, la vivienda, o la vuelta al cole en muchas casas".

En este ámbito, Chivite ha querido precisar que, según la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta neta media por persona en Navarra pasó de 13.937 euros en 2019 a 18.349 en 2025, un 31,7 por ciento más en términos nominales, y la población que declaraba llegar a fin de mes con mucha dificultad bajó del 7,4 al 4,9 por ciento. "Estamos también en cifras récord de ahorro de la ciudadanía navarra en fondos de inversión superando los 11.000 millones tras crecer un 12% en 2025. Es una mejora real para miles de hogares navarros, pero la inflación erosiona parte de ese avance; por eso queremos proteger el poder adquisitivo", ha subrayado.

En ese sentido, ha destacado que "el próximo año devolveremos a la ciudadanía ese esfuerzo, con efectos desde el 1 de enero de 2026". "Si la inflación persiste, adoptaremos las medidas necesarias. Estaremos del lado de quienes viven de su nómina, su pensión o su pequeño negocio y hoy disponen de menos margen para llegar a fin de mes. Quiero recordar que en distintos ejercicios ya hemos ido mejorando la situación de las personas con rentas bajas y medias, y poniendo a disposición de la ciudadanía medidas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda o para la transición energética renovable o la movilidad eléctrica", ha subrayado.

Además, Chivite ha asegurado que "también estamos mejorando la fiscalidad a las empresas comprometidas con el empleo, la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento de los planes de igualdad". "Progresividad, suficiencia, justicia social, redistribución y lucha contra el fraude orientan nuestra política fiscal. Quien más tiene contribuye más para que todas las personas puedan ejercer los mismos derechos y tengan las mismas oportunidades", ha destacado.

María Chivite ha señalado que "entendemos nuestro régimen foral y el Convenio Económico como instrumentos para vivir mejor, no como privilegios". "Navarra encabeza la calidad de vida porque toda una sociedad trabaja y contribuye, y porque su autogobierno se convierte en oportunidades, servicios y protección para todas las personas", ha indicado.