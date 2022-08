Chivite apuesta por "exportar la Europa social y verde" frente a discursos de "falsa libertad"

PAMPLONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha abogado por "exportar el modelo de Europa social y verde" frente a un movimiento que, "en aras de una falsa idea de libertad, está ganando fuerza en el mundo con un tono que considero peligroso", y que ha vinculado al ámbito de la ultraderecha.

Chivite ha clausurado este viernes en Pamplona la IV edición de los Cursos Europeos de Verano, organizados por Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa. Al acto de clausura han asistido también el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "estos dos últimos años no han sido buenos para los euroescépticos". Ha señalado que, si bien con el Brexit la UE "tocó suelo, muchos nos hemos vuelto a ilusionar con el proyecto europeo". "La UE ha mostrado lo mejor de sí misma en los peores momentos de la pandemia, lideró un programa de compra de vacunas que ha sido de enorme éxito y luego ha impulsado un programa para modificar el modelo productivo", ha valorado.

Chivite ha afirmado que "Europa es el marco en el que se diseñan las oportunidades futuro, una Europa más libre, más social, más verde, más cohesionada, más digital, y lo estamos haciendo entre todos". "Bruselas marca el camino y nos da el dinero, pero ese dinero es como un gran bloque de mármol, necesita que alguien coja el cincel y le de forma, esa es la parte que nos toca", ha dicho.

En ese sentido, ha explicado que "en Navarra estamos trabajando intensamente" para ejecutar los fondos europeos y ha señalado que hasta el momento han llegado a la Comunidad foral 480 millones de euros que se están destinando a cuestiones como vivienda, renovación de edificios públicos, la inclusión y los servicios sociales". "A 30 de julio se habían cumplido el 40% de los objetivos y a final de año esperamos estar en el 50%. Navarra está cumpliendo", ha afirmado.

Por otro lado, Chivite ha señalado que "es un orgullo formar parte de España, somos líderes en producción de energía limpia y estamos llamados a ampliar ese liderazgo y ser los proveedores energéticos de Europa, somos el país del sol y del viento".

Del mismo modo, ha valorado el "peso" que ha adquirido España en la toma de decisiones comunitarias y ha afirmado que se ha convertido en "una voz cualificada".

Por su parte, el presidente de la Fundación Diario de Navarra, Luis Colina, ha afirmado que los cursos "han sido un autentico éxito, han sido útiles y muy interesantes". "Cuando empezamos en 2019 hablamos de unos cursos europeos de verano, lo hicimos porque queríamos acercar Navarra a Europa, porque lo que no se conoce no se aprecia, y había que tender puentes. Quién nos iba a decir que iban a pasar cuatro años en los que mira si vamos a ver Europa, primero una pandemia global y luego una guerra en Europa. Y esa desconocida Europa salió al frente y reaccionó de manera formidable. Hemos sacado una conclusión, que no pueden existir soluciones individuales", ha señalado.

El comisario de los cursos, Pablo Zalba, ha asegurado que los cursos de verano han servido para "intentar buscar certidumbres en un contexto de gran incertidumbre" y en ese sentido se ha referido por ejemplo a los datos de la inflación y al contexto económico, pidiendo que "veamos el vaso medio lleno". "Tenemos datos positivos, es verdad que hay algunas incertidumbres que pueden generar alguna turbulencia, pero entre todos podemos salir adelante", ha señalado, incidiendo también en la importancia de abordar aspectos como la geopolítica o la ciberseguridad.