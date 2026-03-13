Chivite convoca el miércoles el Consejo Económico y Social para diseñar medidas ante el impacto de la guerra de Irán

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado la convocatoria para el próximo miércoles del Consejo Económico y Social con el fin de analizar el impacto actual y previsto en la Comunidad foral de la guerra de Irán y estudiar posibles medidas para "paliar el impacto" de esta guerra en Navarra, "tanto en las empresas como a nivel social".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha explicado que el objetivo es "trabajar conjuntamente" con las entidades económicas y sociales para conocer cómo les está afectando y cómo prevén que les va a afectar el conflicto, y, a partir de ese diagnóstico, "diseñar distintas medidas" que permitan mitigar el impacto en Navarra de esta guerra.

Según ha recordado, el Ejecutivo foral ya actuó de forma similar con la guerra de Ucrania, para lo que los distintos departamentos están repasando ahora las medidas que se pusieron entonces en marcha para "diseñar conjuntamente medidas que el impacto de esta guerra ya empieza a tener en el conjunto de la sociedad navarra".

La presidenta ha destacado, además, que en el acuerdo entre Navarra y el Estado sobre el uso del superávit de la Comunidad foral, "también le pedimos al Gobierno de España que nos autorizara que ese dinero no fuera solamente a inversiones y pudiéramos destinarlo, si fuera necesario, a distintas ayudas que tuviéramos que poner encima de la mesa".

Chivite ha subrayado que las decisiones que adopte Navarra se plantearán "siempre en acompañamiento" de las medidas que apruebe el Gobierno de España y ha apuntado que el Ejecutivo foral espera conocer más detalles, "quizás en el Consejo de Ministros" del próximo martes "pudiéramos saber algo más", sobre el paquete estatal frente a las consecuencias de la guerra de Irán.

En cuanto a las prioridades de actuación, la presidenta ha indicado que el Gobierno foral cuenta con la "trayectoria" de las medidas puestas en marcha con motivo de la guerra de Ucrania, centradas "sobre todo en el ámbito energético", pero ha insistido en que lo "oportuno es escuchar a las entidades económicas y sociales", porque "el impacto no se prevé que sea el mismo". En todo caso, ha añadido que habrá que "hacer un seguimiento", "escuchar y diseñar con ellos conjuntamente".

María Chivite ha defendido que el Gobierno de Navarra "siempre ha estado a la altura de la demanda que exigían los distintos momentos", recordando las medidas de apoyo desplegadas durante la pandemia de Covid-19 y la guerra de Ucrania, "y sin duda lo haremos también en el marco de esta guerra de Irán".