Chivite defiende el "gran despliegue" de medios durante los incendios aunque acepta la "crítica constructiva"

Esparza afirma que el Gobierno foral "no ha dado ninguna explicación" y Navarra Suma pedirá una comisión de investigación

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha destacado el "gran despliegue de recursos" durante los incendios, que, unidos "a todas las personas que han colaborado", ha posibilitado que "no haya habido víctimas", si bien ha aceptado la "crítica constructiva".

"Aceptamos la crítica constructiva, por supuesto, y las propuestas de mejora. Pero hay un hecho, que es que ha habido un gran despliegue de recursos para atender la emergencia, que, unidos a todas las personas que han colaborado, han hecho que los daños personales sean leves y que no haya que lamentar un gran impacto en viviendas o bienes de primera necesidad", ha afirmado este jueves, durante una comparecencia en el Parlamento foral a petición de Navarra Suma para explicar las actuaciones realizadas por el Gobierno foral en relación con los incendios forestales.

La intervención de Chivite ha estado precedida por las comparecencias del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, solicitadas a petición propia para informar sobre la misma cuestión.

"Esta emergencia la hemos atendido con recursos y efectivos, y hemos logrado que no haya habido víctimas. Hemos aprendido, y ese aprendizaje, junto a los informes, expertos de distintas áreas y la advertencia de que el cambio climático va a propiciar fenómenos extremos cada vez más frecuentes y agresivos, nos llevan a plantearnos un foro o una mesa de trabajo para que, con la sociedad en su conjunto, abordemos el modelo que consideremos debe ser la herramienta que mejor se adecue a estas nuevas realidades", ha añadido durante la sesión.

En cuanto al impacto de los incendios, se calcula una afección que ronda las 15.000 hectáreas, de las que 2.257 son de cultivos, 7.600 de monte mediterráneo y pastos arbustivos y 4.500 de masa arbolada.

Chivite, que ha indicado que "los técnicos apuntan a que el porcentaje de recuperación natural será elevada", ha remarcado que "en todo caso, el gobierno se hará cargo de los trabajos de recuperación de la superficie forestal afectada, tanto de propiedades privadas como de entidades locales o del propio gobierno".

Tras hacer un relato del desarrollo de los acontecimientos y agradecer la labor de los implicados, la presidenta ha recalcado que el "objetivo principal" en este episodio ha sido "preservar vidas y evitar que el fuego llegara a los entornos donde viven personas, o en su caso minimizar los daños y evacuar a la población".

"Como dato para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta

emergencia, en otros graves incendios que ha padecido Navarra, como el de Tafalla de 2016 o el de Ujué de 2014, no se activó Platena. Tampoco en su nivel de preemergencia", ha apuntado. La presidenta, además, ha señalado que "al menos tres incendios fueron provocados por un rayo, tres por cosechadoras, dos por chispas que saltaron del tren, dos por actividad humana, y otros están todavía en investigación".

En este sentido, Chivite ha considerado que "llevar debate a si hay que dejar cosechar o no, o en qué momento, es centrarlo en una única de muchas posibles causas".

Chivite ha remarcado que se está "evaluando para mejorar", porque si se decide "ir hacia otro modelo más restrictivo en el abordaje de las emergencias, debemos tener claras las consecuencias de esas medidas". "Esto no va de pedir prohibir a toro pasado, pero criticar que se prohíba cuando se hace para prevenir. No se pueden pedir las dos cosas a la vez. Porque es ventajista estar en cada momento en un lugar del debate, según convenga. Y esto es algo demasiado serio como para abordarlo desde el oportunismo", ha criticado.

De esta forma, ha señalado que "si hacemos restricciones preventivas, eso afecta a la actividad económica y social", y "si hacemos protocolos más estrictos, eso implica más recursos". "Y si prolongamos los tiempos de activación de los servicios especiales que habitualmente se adecuan al verano, también necesitamos de otras capacidades, recursos, y de una sociedad que nos acompañe", ha indicado.

PRINCIPALES MEDIDAS

Entre las principales medidas que se están adoptando, ha recordado la solicitud realizada al Gobierno de España para declarar las zonas afectadas por los incendios como zonas de emergencia de protección de civil.

Además, según ha apuntado, se van a reorientar fondos europeos para destinarlos a las tareas de recuperación del entorno y se trabajará en ayudas "propias". "Desde hace un año, estamos trabajando en la actualización del INFONA. En unos cuatro meses esperamos presentarlo para su aprobación y homologación en la Comisión de Protección Civil de Navarra. Está previsto disponer de los nuevos mapas de peligro y riesgo de incendio forestal el 7 de julio. Después tendremos el mapa de vulnerabilidad", ha añadido.

También ha expuesto que se está diseñando un módulo de grandes emergencias dentro del Sistema Gestor de Emergencias y que se está trabajando en la modificación de la orden foral del uso del fuego en suelo no urbanizable, que "ya estaba en marcha antes de este episodio".

"Vamos a poner en marcha una mesa o foro de trabajo para abordar cómo articular esas mejoras, tanto normativas como de protocolos y medidas de autoprotección, además de lo que tiene que ver con la gestión forestal", ha añadido, tras anunciar que se ha convocado a los alcaldes de los municipios afectados para una reunión el próximo lunes.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que el Ejecutivo foral "no ha dado ninguna explicación y no da respuestas" sobre lo ocurrido, tras lo que ha dicho que su grupo va a pedir una comisión de investigación, "porque esto se tiene que aclarar para que no vuelva a ocurrir", y ha vuelto a pedir la dimisión de Remírez.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha criticado que a Esparza "no le importa buscar soluciones, le importa pedir dimisiones". "Ustedes se centran en generar ruido político, sin aportar soluciones, para intentar tumbar al vicepresidente del Gobierno, cuando saben que las causas son múltiples", ha manifestado, tras defender la gestión realizada por el Ejecutivo foral y criticar los discursos "mezquinos y ruines" de NA+.

En nombre de Geroa Bai, su portavoz, Uxue Barkos, ha considerado "necesario" seguir trabajando en conocer "cómo se respondió y en qué términos", y ha apostado por "poner el foco" en lo importante y lo urgente. "Es urgente acometer una valoración de los daños y las ayudas a los agricultores. Es importante el análisis de los sucesos y de la respuesta que se dio. Lo que no es urgente ni importante es el ruido político", ha subrayado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha preguntado si se planteó o no la activación de Platena en nivel de preemergencia, y si esto hubiera permitido "adoptar medidas preventivas y organizativas". "Estas preguntas son las que se tendrá que realizar el propio Gobierno y decir si se actuó correctamente o no. Lo que no nos sirve es una visión triunfalista", ha apuntado. Tras indicar que no pretende pedir "responsabilidades", sí que ha pedido conocer "si esa reflexión se hizo, y si no se hizo, por qué no se hizo".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha afirmado necesitar "más tiempo e información" para poder hacerse una "idea global" de todas las "preguntas" que se sigue haciendo, como si se pudo haber actuado antes. "No voy a pedir la dimisión de nadie porque no me siento con argumentos suficientes para ello", ha manifestado, tras esperar que el Ejecutivo foral "haga su trabajo" de reflexión "y que podamos sacar conclusiones sobre todo de lo que no se hizo o de lo que se podría haber hecho mejor".