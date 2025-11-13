Chivite defiende la situación económica de Navarra aunque reconoce "dificultades" en algunas empresas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, llega al Parlamento de Navarra acompañad de miembros del Gobierno para asistir al Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2025. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este jueves los indicadores económicos de la Comunidad foral, destacando entre otros aspectos el "récord de empleo industrial", con casi 92.000 personas trabajando en este sector.

No obstante, ha reconocido, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que "somos conscientes y perfectamente conocedores de las situaciones de dificultad que atraviesan algunas empresas porque atendemos a cada una de ellas y a sus trabajadores, de ahí que nuestro esfuerzo esté siendo también la reindustrialización y la recolocación".

En todo caso, María Chivite ha defendido que "tenemos unas condiciones de vida sustentadas en una economía que sigue creciendo, con el menor endeudamiento de España". "Antes de finalizar la legislatura habremos conseguido reducir a la mitad la deuda que UPN dejo en el año 2015 situada en un 19%. Tenemos la máxima calificación crediticia en el rating de Standard and Poors. Somos la única región europea en esta posición, lo cual demuestra nuestra robustez económica y buena gestión", ha defendido.

Además, María Chivite ha resaltado que "vamos a contar con los séptimos presupuestos, si esta Cámara avala el acuerdo alcanzado" entre el Gobierno foral y EH Bildu. Así, ha destacado que el Presupuesto superaría los 6.700 millones de euros y que "de nuevo estará comprometido con el desarrollo económico y la inversión social, que supone más de la mitad de los recursos".

También ha afirmado que el acuerdo fiscal entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin supondrá "una importante mejora en la tributación de rentas medias". "Estamos hablando de más de 340.000 personas, el 70% de los contribuyentes navarros. Es una de las medidas más ambiciosas que se han puesto en marcha en este impuesto del IRPF en los últimos años", ha indicado.

Asimismo, ha resaltado que "a través de la reforma que planteamos en el Impuesto de Sociedades queremos discriminar positivamente la labor de las empresas comprometidas con el empleo, la igualdad y la lucha contra la siniestralidad laboral".

María Chivite se ha detenido en el sector industrial, para señalar que es "el pilar de nuestra economía". "Somos la Comunidad con mayor PIB industrial, situado ya en torno al 31-32 por ciento. Y tenemos récord de empleo industrial con casi 92.000 personas trabajando en este sector. Son un 40% más que en el año 2015. Tenemos un ecosistema que funciona. Desde la palanca pública, las empresas cuentan con el impulso del Gobierno, de los clústeres, centros tecnológicos, de investigación y todo el entorno formativo", ha asegurado.

No obstante, ha asegurado que "somos conscientes y perfectamente conocedores de las situaciones de dificultad de atraviesan algunas empresas porque atendemos a cada una de ellas y a sus trabajadores, de ahí que nuestro esfuerzo esté siendo también la reindustrialización y la recolocación". "Por poner un ejemplo, dos de cada tres de los trabajadores que salieron de Sunsundegui ya han encontrado un empleo", ha afirmado.

Por otro lado, María Chivite ha asegurado que "estaremos vigilantes sobre actuaciones como la de BSH, y en caso de que haya alguna actuación cuestionable, no digamos no ajustada a la legalidad, procederemos en consecuencia".

La jefa del Ejecutivo ha destacado que es objetivo del Gobierno foral "aumentar del 1,4 al 2% del PIB el apoyo a las empresas y la industria de nuestro tejido productivo y ese propósito ya empieza a reflejarse con claridad en los Presupuestos que hemos planteado para 2026".

María Chivite ha querido resaltar que Volkswagen "está haciendo la mayor inversión industrial realizada hasta el momento en Navarra y es destacable el éxito de la implantación de la coreana Mobis, que viene a completar toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y que supone una inversión de más de 200 millones de euros y la creación de 450 empleos directos".

La jefa del Ejecutivo ha defendido que "este potente escenario económico, industrial, innovador y de empleo, contribuye a que seamos también una de las regiones con menor tasa de pobreza, aunque es cierto que la llegada de personas en situación de máxima vulnerabilidad a Navarra, huyendo de las guerras, la pobreza, el cambio climático o la falta de oportunidades en sus países, nos sitúa ante un nuevo escenario". "En todo caso, nuestras políticas de protección social siguen siendo una herramienta potente que contribuyen a aminorar la desigualdad, de hecho, tenemos de las menores tasas de exclusión social del país según el último informe de FOESSA y procuramos favorecer no solo el acceso a lo básico para vivir, sino también a la formación y al empleo con el claro objetivo de la inserción laboral y social", ha destacado.

Además, ha recordado que el Gobierno de Navarra está trabajando en una reforma de la ley foral de Renta Garantizada encaminada a "reforzar la inserción laboral" y ha esperado que esta reforma pueda llegar al Parlamento en 2026.

"Las normativas, igual que el conjunto de prestaciones y medidas, deben adecuarse al contexto y a la realidad de cada momento, y está claro que el actual contexto social y económico nos ha de conducir a otro modelo más vinculado al empleo y a la inclusión social. Por tanto, este será otro de los retos que nos pongamos para avanzar el año que viene", ha indicado.

CRITICA UNA MIRADA "SESGADA" SOBRE MENORES MIGRANTES

Otro de los temas en los que se ha detenido Chivite es el de los menores migrantes, para señalar que "últimamente, estamos comprobando con preocupación cómo está creciendo a nivel social una mirada sesgada y alejada de la realidad cuando se habla de menores del sistema de protección, y más específicamente de menores migrantes".

"Estamos asistiendo a una peligrosa escalada de mensajes xenófobos que parten de una ultraderecha que está haciendo del odio y la mentira su arma política, azuzando el miedo y la incertidumbre de la gente a base de mentiras y mantras en los que solo relacionan a estos jóvenes con delincuencia y conflictividad, a través de una retórica y una estrategia xenófoba y racista. Entre tanto ruido, me siento en la obligación de insistir en contar la realidad, en mostrar todo lo positivo que hay. Cuesta a veces que la realidad se imponga a ese tipo de mensajes que se difunden vía redes sociales, agitando el populismo, pero no debemos permitir que sea eso lo que único que trascienda a la sociedad", ha indicado.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE SUELO VIVIENDA

En el ámbito de vivienda, María Chivite ha resaltado que "entre todas las medidas que hemos puesto en marcha está la puesta a disposición de suelo para vivienda" y ha explicado que "tenemos varios PSIS en distintos momentos administrativos".

Así, ha citado Etxabakoiz, que contempla 11.500 viviendas; Donapea, con 4.000 viviendas, y Sarriguren, con otras 5.000 viviendas. "Por lo tanto, en un plazo de 3-4 años, Navarra va a disponer de suelo para construir 20.000 viviendas. Queremos con esta planificación caminar hacia una ciudad compacta, hacia un continuo urbano sostenible y más eficiente en cuanto a la prestación de servicios públicos", ha señalado.