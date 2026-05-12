Chivite destaca el "valor social del deporte" en Navarra ante la comisión que designará la Región Europea del Deporte

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibe a la Comisión Evaluadora encargada de elegir la Región Europea del Deporte 2027 - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recibido este martes a la Comisión Evaluadora encargada de elegir la Región Europea del Deporte 2027, reconocimiento al que Navarra ha presentado su candidatura con el lema 'Navarra, un territorio que inspira, un deporte que transforma'. El acto ha tenido lugar en el Palacio de Navarra como inicio a la visita de tres días que esta entidad, ACES Europe, va a realizar por la Comunidad foral.

Durante el recibimiento, la presidenta Chivite ha hecho referencia a datos como que el 57% de lo población de Navarra practica actividad física, que "contamos con uno de los índices de licencias deportivas más altos de España", además de grandes infraestructuras deportivas y nombre de deportistas navarros "que han llevado el nombre de nuestra Comunidad por todo el mundo". Pero, sobre todo, ha querido destacar el "valor social del deporte" como herramienta para "mejorar vidas, crear comunidad y generar bienestar". Y Navarra, según ha señalado la presidenta, "es lo que ha tratado de construir durante años, un modelo deportivo cercano, accesible y profundamente humano, un modelo donde el deporte no depende del lugar en el que se viva, ni de la edad, ni de la condición física o social".

La Comunidad foral, ha dicho, destaca "no solo por nombres ilustres como Miguel Induráin, no solo por infraestructuras como Navarra Arena, no solo por la pasión con la que vivimos el deporte", sino por "los torneos escolares de cada fin de semana, las escuelas saludables municipales, el deporte adaptado o el trabajo de clubes, federaciones y personas voluntarias". Por eso, ha señalado, "creemos que Navarra merece ser Región Europea del Deporte 2027".

Al acto también han asistido la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola; Miguel Induráin como embajador de la candidatura; el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y y de la Actividad Física (INDAF), Jorge Aguirre; la deportista Paula Remírez; y el presidente de ACES Europa, Gian Francesco Lupatelli, junto al resto de la Comisión Evaluadora.

Gian Francesco Lupatelli ha afirmado que "Navarra es una fantástica región y una comunidad muy importante" y ha remarcado "el valor del deporte popular, ese deporte para todas las personas, abierto a todos y todas con el foco puesto en la salud y el bienestar". En esa línea ha destacado la visita profesional preparada por la Comunidad foral y ha agradecido la labor de los profesores de actividad física, todos los atletas, asociaciones, federaciones y alumnado que hace deporte.

Por su parte, la árbitra de taekwondo Paula Remírez ha explicado que en la Comunidad foral conviven disciplinas deportivas muy diferentes con clubes de distintos tamaños desde deporte base hasta alto rendimiento, pero compartiendo "el compromiso con las personas y con los valores que el deporte transmite cada día". En esa línea ha remarcado que esta candidatura "demuestra nuestra fuerza en la diversidad; disciplinas distintas, un mismo corazón navarro y un deporte que transforma", y ha destacado que en Navarra "el deporte se vive como espacio de encuentro, de esfuerzo, de salud, de respeto y también de igualdad de oportunidades".

En la recepción celebrada en el Palacio de Navarra han estado presentes la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverria; la concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki; representantes del Consejo Navarro del Deporte; portavoces de la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo del Parlamento de Navarra; representantes de clubes deportivos de la Comunidad foral como CA Osasuna, ATP Ribera Navarra, Magna Xota, Anaitasuna, Osés Ardoi, Beti Onak, Waterpolo 9802 y Baloncesto Egüés; junto con integrantes de una cuarentena de las federaciones navarras de diversas disciplinas deportivas como atletismo, beisbol y softbol, caza, ciclismo, deportes adaptados, vela, fútbol, hípica, triatlón, pádel, natación, gimnasia, esgrima, balonmano o baloncesto.

El recibimiento ha comenzado con una recepción oficial con intervenciones, tras lo cual se ha realizado una visitada guiada teatralizada por la planta noble del Palacio de Navarra. El encuentro ha finalizado con un aperitivo.

Desde este martes y hasta el jueves, 14 de mayo, la Comisión Evaluadora visitará las grandes infraestructuras deportivas de la Comunidad foral como El Sadar, Larrabide, el Navarra Arena o Labrit. También espacios naturales como las Bardenas, la campaña de Vela en Alloz o Sendaviva. Además, acudirán al partido de este martes entre Osasuna y Atlético de Madrid.