Chivite dice que la Administración debe "protagonizar" el camino de la transformación digital y ser "palanca de cambio"

El presidente de Telefónica España ha manifestado que Navarra "se ha caracterizado siempre por llevar en su ADN la transformación"

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que las administraciones públicas deben "protagonizar y marcar el camino de la transformación" digital y ser "palanca de cambio, creando un entorno favorable y adecuado para favorecer la digitalización de nuestra ciudadanía y empresas".

Así se ha pronunciado este martes, durante la apertura de la jornada sobre Industria 4.0 y 5G 'Navarra en Digital', organizada por Telefónica, en la que también ha intervenido el presidente de Telefónica de España, Emilio Gayo.

La presidenta ha cuestionado "por qué tenemos la sensación de que estamos al inicio del camino" a pesar de que "la tecnología se ha integrado de forma natural en nuestro día a día". "Parte del problema es que hasta ahora hemos intentado adaptar el mundo analógico a la revolución digital, cuando lo que deberíamos hacer es empezar de cero", ha respondido.

Ante esta situación, ha considerado que "tenemos dos opciones: dejarnos llevar, que la tecnología nos pase por encima, con una actitud con la que en el mejor de los casos podemos aspirar a ser estela de quien marque el ritmo; o aspirar a entender el cambio, pero sobre todo a protagonizarlo y a marcar el camino de la transformación". "Podemos ser líderes, es más debemos serlo. Corremos el peligro de que si no marcamos el ritmo del nuevo mundo digital,, quienes lo creen por nosotros puede que no tengan en cuenta los valores en los que también se enmarca la Unión Europea de igualdad, justicia y respeto", ha advertido.

Para ello, ha señalado que la Comunidad foral cuenta con la Estrategia Digital Navarra 2030, una estrategia "integral" cuyo objetivo es "avanzar en la transformación de Navarra en un territorio inteligente, líder en tecnologías clave para dar respuesta a los retos de un mundo globalizado y digital". "Aquí la Administración debe ser ejemplo: una sociedad, por muy digital que sea, también necesita infraestructuras, y hemos conseguido que internet de alta velocidad llegue al 98,5% de la población navarra", ha subrayado, si bien ha añadido que "no me olvido de los 15.000 navarros que están en zona de sombra" y que ese 1,5% que queda "debe seguir siendo uno de nuestros objetivos prioritarios".

Chivite también ha subrayado que "la digitalización debe ser un medio para la mejor toma de decisiones" y que "los datos son la base para analizar y comprender la realidad". Tras asegurar que "queremos ser una administración anticipada" y que trabaje de forma "predictiva", ha apuntado que para ello se ha puesto en marcha la Oficina del Dato, que promueve "la innovación basada en datos ordenados y procesados mediante herramientas digitales como la Inteligencia Artificial, sin perder de vista su uso ético en consonancia con los valores de sostenibilidad, igualdad, innovación y buen gobierno".

Además, ha destacado la importancia de fomentar desde las administraciones la capacitación, es decir, de "acompañar a la ciudadanía en este proceso de transición" y "ofrecer servicios digitales sencillos de usar, fáciles de comprender, y ayudar a las personas que más dificultades tienen para acceder a estos servicios digitales". "Y por otro lado, debemos fomentar la digitalización avanzada. No solo debemos formar personas que usen tecnología, tenemos que ser proactivos en formar a personas que creen la tecnología", ha señalado.

Por su parte, Emilio Gayo ha manifestado que "Navarra es una tierra que se ha caracterizado siempre por llevar en su ADN la transformación, la industria, la creación de empleo; el desarrollo empresarial, en definitiva". En un contexto de "grandes retos" a los que se enfrenta la industria, sobre todo en el contexto actual, Gayo ha apuntado que la tecnología "es otro reto adicional". "El caso de la tecnología en sí mismo es un reto y a la vez, posiblemente, una gran solución", ha señalado.

Ha apuntado cuatro factores principales que componen un proceso de digitalización: las infraestructuras, las tecnologías, la ciberseguridad, y las personas. En cuanto a las infraestructuras, Gayo ha explicado que son "la base", ya que "no puede existir ninguna transformación digital si no existen infraestructuras". En este sentido, ha remarcado que "los últimos conocimientos que tienen que ver con la evolución de la tecnología permiten decir que 2022 y 2023 son los años en los que la tecnología 5G ya estará disponible". "No es una tecnología cualquiera, estamos bastante convencidos de que empieza por la industria, empieza por las empresas. No hay tecnología con potencial para cambiar tanto el sector empresarial como el 5G", ha apuntado.

En segundo lugar, ha explicado que "tenemos que entender qué problema queremos resolver para elegir la tecnología" adecuada, ya que "no hay una tecnología única". "Lo que realmente genera el potencial de cambio es la conjunción de tecnologías", ha asegurado. Respecto a la ciberseguridad, ha destacado que "desgraciadamente, ante cualquier actividad nueva surge la capacidad de hacer el mal, con miles de ataques que reciben las infraestructuras", si bien "la buena noticia es que la gente que trabaja para el bien es más y mejor". "Telefónica de España es la infraestructura que más ataques recibe, con más de 500 millones de acciones de riesgo de ciberseguridad al año", ha manifestado, para a continuación añadir que de ellos, "solo uno se convirtió en una situación crítica".

Por último, en lo referente a las personas, ha apuntado que desde el punto de vista digital "necesitamos desarrollar talento, incorporar a personas que estudien carreras STEM, más mujeres que estudien carreras STEM", y que "no podemos dejar atrás" a los trabajadores que hoy están en las empresas, para lo cual hay que hacer un "enorme esfuerzo de formación". "La tecnología es un reto, pero también es una oportunidad, y desde luego es una responsabilidad de todos", ha concluido.

El presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, ha manifestado que estamos viviendo "un momento histórico, con una digitalización acelerada" y que "el proceso avanza de forma imparable en el marco de un cambio de modelo económico y empresarial". "En la industria 4.0, donde la conectividad es indispensable para la transmisión segura de información, instantánea, el 5G es un factor clave. La transformación digital no solo va de empresas, sino también de personas. Para ello debemos evaluar si nuestra organización está preparada para asumir cambios de gran escala", ha dicho.