Chivite dice que las ayudas a hostelería navarra son las mayores de España y que se actúa para "salvaguardar la salud"

"Todos los sectores están afectados por aforos y el comportamiento del resto no está siendo el comportamiento de la hostelería", afirma

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este viernes que las ayudas que ha aprobado la Comunidad foral para el sector de la hostelería "son las más cuantiosas de toda España" y ha afirmado que las medidas que se están tomando en este sector y en otros son "por responsabilidad, para salvaguardar la salud"

María Chivite ha señalado, en declaraciones a los medios, que "todos los sectores están siendo afectados con el tema de aforos, comercio, cines, deporte, y el comportamiento del resto no está siendo el comportamiento de la hostelería". "Y lo hacemos por responsabilidad, sabiendo el desgaste que el Gobierno asume con estas medidas, y pedimos también esa responsabilidad a la ciudadanía, por tanto es una responsabilidad de todos", ha asegurado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que es "consciente de que las medidas que estamos tomando afectan especialmente al sector de la hostelería y porque somos conscientes hemos puesto encima de la mesa las ayudas más cuantiosas de toda España, que, por cierto, las cobrarán antes de terminar este año, y también soy consciente del desgaste que esto puedo suponer para mi como presidenta del Gobierno, pero es que esto es una cuestión de responsabilidad, de salvaguardar las vidas de los navarros y de las navarras y de salvaguardar su salud, y eso es lo que está encima de la mesa cada vez que tomamos decisiones".

Tras ello, Chivite ha subrayado que "no solo hay restricciones de aforo en el sector de la hostelería, lo hay en todos los sectores, en comercio, en los cines, en los teatros, en las grandes superficies, es una cuestión que afecta a todos".

La presidenta del Gobierno ha dicho que le "gustaría no tener que tomar estas decisiones, no lo hago por gusto, se hace por responsabilidad, por la responsabilidad que además todos los navarros y todas las navarras también tenemos que tener en nuestro comportamiento individual". "Es un esfuerzo colectivo y también son un esfuerzo colectivo las ayudas que estamos dando, porque salen de los impuestos de los navarros", ha dicho.

Así, ha señalado que "puedo entender, aunque no compartir el enfado" de los hosteleros, y ha afirmado que las decisiones se adoptan "por responsabilidad y por salvaguardar la salud de los navarros".

Sobre la queja de los hosteleros de que en otras Comunidades como Madrid no se ha cerrado la hostelería, Chivite ha dicho que ella pone "en cuarentena los datos de Madrid y lo digo tal cual, porque ahora están creciendo los ingresos hospitalarios pero no crece el número de casos, hay cosas que realmente no me cuadran". "Nosotros hablamos con las comunidades vecinas y Aragón va a poner encima de la mesa exactamente lo mismo que nosotros; Cantabria, si no estoy mal informada, no va a abrir siquiera el interior de la hostelería. Y somos la comunidad que más dinero ha puesto encima de la mesa para ayudar al sector hostelería este año y lo van a cobrar este mismo mes", ha subrayado.