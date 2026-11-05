Chivite dice que "es cuestión de días" que el Consejo de Ministros apruebe el convenio del Canal de Navarra

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, ha asegurado que "es cuestión de días" que el convenio con el Estado para la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra pase por el Consejo de Ministros y por la sesión del Gobierno de Navarra.

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento foral, Chivite ha destacado que el Ejecutivo foral "ha hecho su trabajo para tener todo dispuesto" de cara a la aprobación de este convenio Navarra-Estado y "estamos a la espera" de que el Gobierno central "concluya su parte para poder seguir dando los pasos pertinentes".

En este sentido, ha asegurado que "es una cuestión de días que el Gobierno de España lleve esto al Consejo de Ministros y también es una cuestión de días que el convenio Navarra-Estado también pase por sesión del Gobierno de Navarra".

Así, ha resaltado que "estamos ya muy cerca de un hito que marcará otro salto adelante para hacer realidad esta infraestructura", necesaria en vistas de "las consecuencias del cambio climático y la urgencia de afinar al máximo la gestión hídrica en tiempos de escasez".

María Chivite ha ratificado el compromiso del Gobierno de Navarra con esta infraestructura y ha manifestado que "la segunda fase se va a hacer". Si bien ha reconocido que "la Administración tiene que ser más ágil", ha subrayado que "Navarra tiene todo preparado" y ha avanzado "desde una tarea compartida, que debe poner siempre por delante lo estratégico y mirar no solo por el presente, sino también por el futuro de los recursos hídricos para el conjunto de la comunidad".

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu ha destacado que la segunda fase del Canal "es una inversión estratégica" y ha defendido que este proyecto "avance, que se cumplan los compromisos y que no se pierda ni un minuto más de lo necesario, porque detrás de esta infraestructura hay personas que están necesitando garantías para planificar su actividad, empresas que necesitan seguridad para invertir y municipios que necesitan recursos para seguir creciendo".

Además, ha remarcado que, "frente a quienes han utilizado esta infraestructura durante muchos años como un ariete político, nosotros lo defendemos con hechos, con acuerdos y sobre todo con la colaboración entre Administraciones. Esa es la manera de sacar adelante los grandes proyectos que Navarra necesita".