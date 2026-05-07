Chivite dice que el "diálogo" para mejorar la situación sanitaria "está en marcha y va a continuar"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el "diálogo" para mejorar la situación sanitaria "está en marcha y va a continuar", con "un calendario de reuniones" y "trabajando conjuntamente con los profesionales sanitarios para poder atender con más agilidad y con calidad a las personas".

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral sobre "la responsabilidad política de lo que está ocurriendo en el sistema de salud" formulada por UPN en el pleno parlamentario de este jueves.

Según Chivite, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, "tiene la responsabilidad, la competencia, la encomienda de llevar adelante las políticas públicas relativas al ámbito sanitario que se han reflejado en el acuerdo que sustenta este Gobierno". "Y para ello, y partiendo de la base de que nos toca mejorar en términos de eficiencia, en términos de calidad, en términos de gestión, debe hacerlo desde un diálogo con todos los profesionales sanitarios, teniendo claro que todos, profesionales sanitarios y también administración, somos servidores públicos y nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al servicio público", ha subrayado.

Y ese diálogo, ha dicho, "ya está en marcha, va a continuar". "Va a continuar desde la gerencia del Servicio Navarro de Salud con un calendario de reuniones y ese va a ser el camino, trabajando conjuntamente con los profesionales sanitarios, para poder atender con más agilidad y con calidad a las personas, afrontando también la necesaria transformación y modernización que necesita nuestro sistema sanitario", ha apuntado, tras remarcar que "el consejero tiene una tarea que es impulsar, planificar, buscar soluciones y acordarlas".

Chivite ha trasladado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que "no sé cómo ahora se arroga como el altavoz de la reivindicación de los profesionales sanitarios". "¿Le decía esto mismo usted a la señora Ibarrola cuando era directora general del Servicio Navarro de Salud y despedía a cientos de profesionales sanitarios y cuando en el año 2011 se manifestaban todos los profesionales sanitarios mientras los despedían? Entonces no valía, entonces no tenían razón los profesionales, y ahora usted se arroga como su altavoz. Esto es la ley del embudo", ha indicado.

Chivite ha señalado que "nunca he negado los problemas ni la necesidad de una profunda transformación de nuestro sistema sanitario". "Pero tampoco que muchos de esos problemas se vayan a solucionar de manera inmediata por distintas cuestiones. Entre otras cosas, por la escasez de profesionales sanitarios, que no solo afectan a Navarra, que están afectando a todas las comunidades", ha remarcado, tras mencionar también una población "cada vez más envejecida" y "con nuevas realidades en algunos casos complejas".

"Por lo tanto, a corto plazo, esa es la tarea del consejero, prioritaria. Focalizar en la accesibilidad a los centros de salud que quizás peor están funcionando. Pongo, por ejemplo, el centro de salud de Sarriguren. Y también la gestión de las listas de espera, para que la ciudadanía está atendida en un tiempo razonable", ha explicado.

También, ha dicho, "tenemos un contexto de huelga a nivel nacional que tampoco ayuda a la solución de los problemas", y la ley de salud "que va a llegar, espero que en breve, a este Parlamento con un mapa transformador creo que de calado, que tiene que dar reimpulso al sistema para que responda de manera adecuada". Chivite ha trasladado a UPN que esta situación no se va a "resolver despidiendo, como hicieron ustedes".

Por su parte, el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "entiendo que defienda públicamente" al consejero, pero "lo que no entiendo es que después no le llame a su despacho, después no le exija resultados, no le exija que deje de echar gasolina al sistema sanitario navarro". "Porque ha generado un conflicto tremendamente enorme", ha subrayado.

Según Esparza, "la situación ha superado ya a este consejero". "Ha perdido el norte. Esta es la realidad. Se ha convertido en un pirómano sanitario", ha indicado, tras criticar que "hasta ahora no ha ofrecido ninguna solución". "Pero es que además ahora lo que ha hecho es pegarle fuego al sistema sanitario. Hacer que todos los profesionales médicos de esta comunidad estén en contra de su gestión abiertamente", ha subrayado, tras considerar que "el buque de la sanidad navarra se hunde en llamas".

UNA PROPUESTA "POTENTE" Y "AMBICIOSA"

Por otro lado, la presidenta ha respondido a una pregunta formulada por el PPN sobre "cambios en el área de salud". Al respecto, Chivite ha destacado que "los pacientes navarros, en un estudio que ha hecho el propio Gobierno de Navarra, entrevistando a más de 20.000 pacientes, le otorgan una confianza de un notable". "Y yo no niego los problemas de nuestro sistema sanitario. Pero me parece que el Partido Popular no es ejemplo de absolutamente nada para defender ningún sistema público, ni el sanitario, ni el educativo, ni el de servicios sociales", ha indicado.

Por eso, ha dicho, "usted no es capaz de hacer ninguna propuesta, porque la única propuesta que tiene el Partido Popular para nuestros servicios públicos es recortarlos y privatizarlos". "En todo caso, el consejero de Salud tiene unas competencias, tiene un acuerdo que cumplir, tiene problemas que resolver y esa es la tarea que tiene encomendada", ha expuesto.

Según ha incidido, "el Partido Popular nunca será ejemplo de nada para este Gobierno". "No puede proponer nada de sus compañeros de otras comunidades para mejorar nuestro sistema sanitario. Y para su frustración política, yo estaré aquí hasta que los navarros y navarras decidan, no hasta que usted lo quiera o lo desee. Tenemos una propuesta potente, ambiciosa, para mejorar nuestro sistema sanitario público, sin despidos, sin privatizaciones, que es la única receta que tiene el Partido Popular para que podamos ir implementando a corto, a medio y largo plazo, pero siempre defendiendo el sistema público", ha manifestado.

Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que Chivite "no puede esconderse detrás del señor Domínguez, no puede decir que no sabía lo que ocurre y no puede señalar a otros", porque "es la responsable política de lo que sucede en materia sanitaria". "Pero especialmente grave o duro es quien en su momento dijo proteger el sistema sanitario de la Comunidad foral de Navarra es quien hoy pues está terminando desmontando el sistema sanitario. Quien exigía dimisiones, hoy se aferra al cargo", ha criticado.

A su juicio, esto "ya no va de cuestión de sanidad, esto va de un modelo de gobierno agotado, porque allí donde usted prometía transparencia, aparecen casos de corrupción, donde prometían gestión, aparece el caos, y donde prometían fortalecer los servicios públicos, aparece un deterioro". Al respecto, Chivite ha planteado "¿qué caso de corrupción tiene el Gobierno de Navarra" y "cuál de los consejeros o directores o directoras generales del Gobierno de Navarra está acusado de corrupción". "Deje de mentir, señor García", ha subrayado Chivite.