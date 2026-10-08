Chivite dice que se dispondrán los recursos económicos "suficientes" para recuperar las VPO descalificadas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Ejecutivo foral "va a disponer, entre el presupuesto y el plan de inversiones, de recursos suficientes" para recuperar las viviendas en alquiler que perdieron la calificación de protegidas, y que se está negociando con los fondos de inversión.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha señalado que "aquellas viviendas en alquiler que ya perdieron su carácter público y que pasaron a manos de los fondos, queremos recuperarlas". "Queremos ampliar el parque público de vivienda en alquiler, a la vez que damos tranquilidad y damos certidumbres a cientos de familias. Por eso estamos negociando con los fondos. La vicepresidenta -Begoña Alfaro- va a disponer, entre el presupuesto y el plan de inversiones, de recursos suficientes para poder adquirir estas viviendas", ha manifestado.

Según ha señalado, "este Gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante, pero también digo que tendrá que ser una negociación justa, porque lo que no estamos dispuestos es a seguir engordando los bolsillos de los especuladores".

Por otro lado, ha señalado que el resto de medidas "que estamos poniendo en marcha en Navarra y también el Estado van a conseguir alejar a los especuladores de la vivienda de Navarra, a la vez que hacemos atractivo para esos pequeños inversores, para esos pequeños propietarios, poner sus viviendas en alquiler en la bolsa pública y hacerlo con protección, con garantías y con desgravaciones fiscales".

"Pero no solo queremos recuperar el parque público, seguimos trabajando para ampliarlo también por la vía de la oferta", ha apuntado. Ha añadido Chivite que "no entiendo cómo hay quien se opone" a estos planeamientos, "sabiendo" que la vivienda "es el principal problema ciudadano". "En el actual contexto, quien se opone a facilitar vivienda, especialmente pública, se opone al sentir mayoritario y a la preocupación mayoritaria de la sociedad", ha remarcado, ha señalado, tras subrayar que "somos la comunidad que más vivienda protegida está construyendo", aunque "hay que seguir" y hay que "acelerar".

A su juicio, "Maricarmen no puede quedarse en un mero símbolo", y su fallecimiento, que hoy "conmociona a este país, no puede quedar simplemente en mensajes de tristeza". "Nuestra responsabilidad, nuestra labor como dirigentes políticos, es plantear soluciones reales que transformen esa realidad tan triste", ha dicho.

Según ha destacado, la vivienda "es la principal preocupación de la ciudadanía y una de las principales ocupaciones de este Gobierno, que está con la ciudadanía y no con los especuladores". "Valoramos la aprobación de los decretos de vivienda por parte del Gobierno de España, que nos van a ayudar a afrontar este reto que tenemos encima de la mesa, y además un reto que está por encima de posiciones ideológicas", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "no termino de entender qué brillante idea ha tenido el Partido Popular de recurrir al Constitucional la ley de vivienda de Navarra", cuando "hay miles de personas que no podrían adquirir una vivienda si no tuvieran una cobertura pública".

"Este Gobierno ya tomó decisiones, decisiones valientes, empezó a tomarlas la legislatura pasada con un paso clave, blindarlas de por vida. Y por ese camino hemos seguido, ampliando la normativa para hacerla más ambiciosa también para viviendas de alquiler", ha destacado, tras añadir que "en los últimos diez años casi 2.000 viviendas de alquiler han perdido la calificación pública, con distintas casuísticas".

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha subrayado que "en política de vivienda hay dos posiciones claramente diferenciadas". "Por un lado, quienes estamos intentando poner límites a la especulación, proteger a los inquilinos y garantizar que la vivienda protegida siga siendo protegida. Y, por otro lado, tenemos el modelo de UPN, PP y Vox, votando una y otra vez en contra de la necesidad social de tener una vivienda asequible. Y cada voto en contra es una clara condena a todas esas familias", ha criticado. A su juicio, "tanto UPN como el Partido Popular defienden los intereses de los fondos buitres y de los especuladores, dejando tiradas, una vez más, a todas esas familias navarras".