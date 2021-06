Chivite dice que Navarra no irá "contracorriente" en el tren de altas prestaciones y no puede "actuar con miras cortas"

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha advertido este martes de que "no vamos a ir contracorriente" en materia ferroviaria y ha apostado por el tren de altas prestaciones dentro del corredor Atlántico. Ha defendido que "no podemos quedarnos aislados como Comunidad, ese error nos llevaría a una clara pérdida de competitividad". "Este Gobierno no va a perder el tren", ha asegurado.

Chivite ha comparecido este martes en el Parlamento, a petición de I-E, para informar sobre el 'acuerdo por el transporte ferroviario en Navarra', suscrito por sindicatos y la plataforma a favor del tren, y ha señalado que "respetan" dicho acuerdo, "son cuestiones que tenemos en cuenta". "En ese acuerdo no está el Gobierno de Navarra, tenemos nuestra propia planificación respecto al transporte", ha dicho, para añadir que "no entendemos el tren como una isla dentro de las políticas de transporte".

Ha expuesto la presidenta que el tren "cumple con los principios de contribuir a la cohesión y vertebración territorial, es un medio más sostenible y permite transportar personas y mercancías". "Tenemos un tren y unas infraestructuras obsoletas, que no están capacitadas para responder a lo que necesitamos ahora y menos para lo que necesitamos en un futuro", ha aseverado, para afirmar que desde el Ejecutivo apuestan por el tren de altas prestaciones, "en línea con un trabajo que impulsa Europa y en nuestro país compete al Gobierno de España".

Chivite ha afirmado que el Gobierno foral "tiene claro que es necesario ese tren de alta prestaciones porque sin él Navarra se queda asilada y supone perder oportunidades, perder competitividad y perder el futuro". "Apoyamos al Gobierno de España y a Europa en la apuesta por el tren de altas prestaciones", ha comentado, para señalar que el Ejecutivo central "prevé invertir con los fondos europeos en el tramo navarro del corredor". "La llegada del TAP no implica la desaparición de otros servicios ferroviarios", ha dicho.

Para la jefa del Gobierno foral, "el tren no se puede desvincular del autobús interurbano, ambos tienen que ser complementarios". "No se trata de competir entre ellos, sino de hacer servicios para la movilidad. Se trata de eficiencia y no podemos dejar al margen la versatilidad de los autobuses y de los trenes", ha defendido, y ha comentado que "los medios de transporte tienen que ser accesibles porque todas las personas tienen que disponer de un servicio público lo más cerca posible".

Ha expuesto Chivite que "el tren en Navarra tiene que conectarnos con el resto de España y Europa y debe mejorar los tiempos, y hará que se usen menos otros medios más contaminantes". "El tren es 7 veces menos contaminante que el camión si hablamos de mercancías, pero también es mucho menos contaminante que el avión", ha afirmado, para subrayar que "el crecimiento del uso del ferrocarril para mercancías está claro". "Si va creciendo la demanda del tren para mercancías necesitamos disponibilidad de vía", ha aseverado.

La presidenta ha recordado que en Navarra "no tenemos una red de cercanías como en otras CCAA, pero aquí esos desplazamientos se hacen con autobuses de transporte comarcal y lo estamos mejorando". "Por eso, para este Gobierno es prioritario centrar el esfuerzo cohesionador y atender a la población con el autobús interurbano", ha subrayado.

María Chivite ha expuesto que "tenemos vías del siglo XIX" y que "no podemos actuar con miras cortas pensando en solventar simplemente lo de hoy; no vaya a ser que un supuesto ahorro de hoy acabe suponiendo más gasto a medio plazo por no haber hecho una planificación más ambiciosa y pensando sobre todo en décadas, y acabemos pagando más por llegar tarde al tren".

La presidenta ha advertido de que "no vamos a ir contracorriente". "No podemos quedarnos aislados como Comunidad, ese error nos llevaría a una clara pérdida de competitividad", ha señalado, para afirmar que "en lo que a Navarra respecta, el Gobierno foral apostará por aquellas infraestructuras y servicios que mejoren el presente y garanticen un futuro de oportunidad".

"Este Gobierno no va a perder el tren porque significaría ir en contra del futuro de los navarros, hemos de ir hacia un modelo se movilidad sostenible y lo menos contaminante posible pero la clave es hacer posible el desarrollo social y económico con sostenibilidad", ha manifestado.

La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que "nos pareció de gran relevancia el acuerdo por el transporte ferroviario" y ha defendido "la necesidad de vertebrar el territorio y que el tren tiene que transportar viajeros y mercancías". Pero ha indicado que "es posible un tren más rápido, transportar también mercancías y conectar con Europa rehabilitando la red actual". "Los beneficios del AVE no compensan los costes", ha opinado, para criticar que "se empeñan en un proyecto millonario, que es inservible".

Desde Navarra Suma, Javier Esparza ha señalado que el debate del modelo de tren está "superado", "las obras se están haciendo". "El tren de alta velocidad está avanzando en Navarra", ha apuntado, para señalar que I-E apuesta por otro modelo de tren como "hemos calificado otras veces de tren chu-chu". A su juicio, en la Comunidad foral se están haciendo las obras "pero bastante más despacio y sin buscar ningún tipo de liderazgo desde Navarra". "Aquí da la sensación de que para el PSN y para Geroa Bai no son una prioridad", ha dicho, para indicar a la presidenta que "tres de sus cuatro socios no quieren el TAV". Ha pedido que la conexión con la Y vasca sea por Ezkío, que se firme un convenio con Adif para "liderar desde Navarra esta infraestructura" y que se ejecuten los 65 millones en los PGE.

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "la postura del PSN es clara y meridiana desde hace tiempo, apostamos por el TAP, un tren para personas y mercancías". "Se necesitan grandes apuestas en la línea ferroviaria", ha defendido, para señalar que "el uso de tren para mercancías en Navarra es del 1,2 por ciento cuando la media europea es del 18 por ciento y es porque no está preparada, por lo que hay que seguir trabajando". "Los políticos no debemos pensar solo en presente sino en las generaciones futuras" ha expuesto.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha defendido el tren de altas prestaciones para la Comunidad foral y ha señalado que "otras CCAA nos llevan décadas de ventajas que no se pueden solventar de la la noche a la mañana". "Durante Gobiernos de UPN hemos pagado desde Navarra el TAV a todo el Estado con nuestras aportaciones", ha dicho, para señalar que "para nosotros era fundamental hacer un convenio con garantías para incidir desde Navarra, un convenio que proteja a Navarra de los vaivenes del Estado".

El representante de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que "valoramos como muy positivo" el acuerdo entre los sindicatos porque "no parte de un partido, sino de las entrañas ferroviarias". "El Gobierno foral debería reflexionar sobre ello", ha dicho, para advertir de que "no nos vamos a quedar parados". Frente al TAP, "hay alternativas", ha dicho y ha defendido que "esto no es un tren chu-chu". Este acuerdo, ha continuado, "ni son apaños ni tren chu-chu, no queremos perder ningún tren, sino que queremos un tren de determinadas características".

Finalmente, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha señalado que el acuerdo lo firman los sindicatos, "la gente experta" y ha manifestado que "hay que seguir haciendo esa reflexión profunda sobre la política de infraestructuras y repensar la movilidad porque tenemos informes contundentes de la propia Airef sobre los TAV y TAP que no dejan margen de duda sobre la insostenibilidad de muchas de las inversiones".