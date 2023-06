Chivite dice que el PSN ha sido "generoso" con Geroa Bai y espera "seguir avanzando" para conformar el Gobierno

La secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite (c), durante una reunión con la candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos (c), en el Parlamento de Navarra.

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones del Gobierno de Navarra y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, ha manifestado este lunes que el Partido Socialista ha sido "generoso" con Geroa Bai dentro de las conversaciones para intentar conformar el futuro Ejecutivo foral y espera "seguir avanzando", aunque ve "complicado" cerrar este tema antes de las elecciones del 23 de julio.

En declaraciones a los medios de comunicación sobre si cree que la posición del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona podría afectar a la postura de EH Bildu en su posible investidura como presidenta del Gobierno, Chivite ha comentado que "esas son decisiones que corresponden a otra formación política". "Yo también tengo claro, y así se lo trasladamos en la reunión que tuvimos la semana pasada, que no contamos con EH Bildu para la formación de Gobierno, a pesar de que sí digo que de esos acuerdos puntuales a los que hemos llegado con ellos puedo hacer una valoración positiva", ha comentado.

María Chivite ha recalcado que "nosotros hemos sido muy claros y la candidata del PSN a la Alcaldía de Pamplona fue muy clara durante toda la campaña electoral de lo que iba a hacer, que no iba a dar sus votos ni a Cristina Ibarrola -UPN- ni a Joseba Asiron -EH Bildu-".

Según ha recordado, "hemos procurado hasta el último momento buscar una tercera vía, que fuera una vía del desbloqueo y no ha sido posible". "Y por lo tanto, la Alcaldía la tiene Cristina Ibarrola, de UPN. Dijimos claramente que no queríamos la Alcaldía para EH Bildu", ha insistido.

EL PSN "CUMPLE"

Sobre las negociaciones con Geroa Bai para conformar el Ejecutivo, Chivite ha destacado que "el Partido Socialista ha demostrado que es un partido que cumple, que es leal; se desbloqueó el tema de la Presidencia del Parlamento, fue además una sesión que transcurrió con toda normalidad y tranquilidad, y ahora toca seguir avanzando en las negociaciones de cara a conformar un gobierno de progreso con los actuales socios".

Ha comentado que "con el desbloqueo del tema de la Presidencia del Parlamento, el PSN ha sabido ser generoso y espero que podamos seguir avanzando". Continuarán así las reuniones el próximo miércoles, que "serán ya más reuniones de contenido y de programa".

Acerca de si las reuniones serán entre los tres socios -PSN, Geroa Bai y Contigo-, la presidenta ha indicado que "el gobierno se tiene que conformar a tres, por lo tanto espero que sean a tres".

Según ha expuesto, "ya avanzamos en la última reunión con Contigo-Zurekin en avanzar en contenidos, que ahora eso es lo importante". "Habrá que hacer una valoración de lo que ha quedado pendiente del acuerdo de la legislatura pasada para trasladarlo a la nueva y que cada uno vaya plasmando ahí sus prioridades programáticas porque tenemos que tener claro qué legislatura queremos tener y qué contenidos queremos avanzar y cuáles son las prioridades".

En este sentido, "hemos coincidido bastante en que las prioridades eran empleo, vivienda, industria, fortalecimiento de la Atención Primaria, y ha habido bastantes acuerdos entre estas formaciones políticas, pues ahora toca avanzar en programa y estoy segura que reconduciremos las cosas".

Sobre la decisión de los ediles socialistas en Castejón de apoyar a UPN en la constitución del ayuntamiento el sábado, María Chivite ha dicho que "no se cumplieron las directrices que la propia organización dio a los compañeros de Castejón y por lo tanto haremos el expediente oportuno". "Los concejales no son afiliados, pero se tomarán las medidas oportunas", ha dicho, para incidir en que "hemos dicho a Contigo-Zurekin y al conjunto de la población que esas no han sido las directrices, que eran procurar gobiernos de izquierdas y progresistas en los ayuntamientos, como hemos hecho, por ejemplo, en el ayuntamiento de Corella, en el de Peralta o en otros".

Sobre si se podrá alcanzar un acuerdo de Gobierno antes de las elecciones de 23 de julio, Chivite ha señalado que "veremos", si bien ha indicado que lo ve "complicado", porque "los Sanfermines lo paran todo, tenemos elecciones generales por delante, pero lo importante es que avancemos".

Finalmente, preguntada por si el presidenta de la Cámara, Unai Hualde, se ha puesto en contacto con ella para una primera ronda de consultas, Chivite ha indicado que "por ahora no".