Chivite dice que se trabaja en licitar Belate y que "la obra se va a terminar"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo está "en los primeros pasos para poder preparar la nueva licitación, porque la obra se va a terminar", pero ha subrayado que "la urgencia no justifica hacerlo de cualquier manera"

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, la presidenta ha manifestado, cuando estaba abordando el capítulo de infraestructuras de Navarra, que no iba a "obviar" los trabajos para el desdoblamiento del túnel de Belate. "Es conocida la situación del túnel de Belate. He comparecido en esta Cámara en numerosas ocasiones al respecto. Estamos ya en los pasos para poder preparar la nueva licitación, porque la obra se va a terminar. No niego, no lo he hecho nunca, que tan importante es hacer esta infraestructura como hacerla desde la legalidad y la transparencia", ha destacado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "tenemos que cumplir con la normativa europea, y quiero recordar que no hacerlo supondría una multa millonaria que pagarían todos los navarros, pero sobre todo supondría no poner a las personas en primer lugar". "La siniestralidad vial y la mejora de la movilidad en la zona y en especial de los vecinos y vecinas nos exige actuar. La prioridad que dimos a esta actuación está motivada por todo ello, y porque la inacción de gobiernos anteriores nos dejaba poco margen de maniobra en términos de plazos y amenazas de responsabilidad penal y de multas", ha subrayado.

No obstante, Chivite ha indicado que "la urgencia no justifica hacerlo de cualquier manera". "Por eso, hemos actuado siempre con base a indicaciones técnicas. Todo el procedimiento es conocido y público, y ha evidenciado discrepancias técnicas y jurídicas pero jamás una injerencia política. Y eso es algo que también dijeron quienes comparecieron en la comisión de investigación", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo ha destacado que "a la vista está que el túnel, tal y como se había diseñado, no parece que fuera viable técnicamente y lamentamos tener que ralentizar la finalización de esta infraestructura, pero la vamos a hacer y se va a concluir dentro del margen de los plazos que tenemos pactados con Europa". "Ya estamos trabajando en la finalización del actual contrato para poder dar todos los pasos hacia la nueva licitación", ha indicado.

Además, la presidenta ha recordado que "esta obra es parte de un paquete de cinco actuaciones, y que tenemos en ejecución el tramo entre túneles y estamos a la espera de tener la autorización competente para licitar las obras de Almándoz".

FIRMA "EN BREVE" DEL CONVENIO SOBRE EL CANAL DE NAVARRA

También dentro del capítulo de infraestructuras, María Chivite ha señalado que "está costando llevar adelante la segunda fase del Canal de Navarra más de lo que nos gustaría, más de lo que es ya razonable".

Según ha precisado, "tenemos un texto de convenio con el Ministerio, esperemos firmarlo en breve, como dijo la vicepresidenta Aagesen". "En torno al Canal hay muchas más actuaciones, todas necesarias, y por eso contamos ya con el proyecto, con el visto bueno del Banco Europeo de Inversiones para el préstamo de 228 millones, el inicio de los trámites para las expropiaciones", ha precisado.

En materia de carreteras, Chivite ha indicado que están en marcha actuaciones como la variante de Burutáin, el puente de Elizondo, la nueva glorieta del entorno del polígono de Mutilva y la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien. A ellas se sumará la intervención en el entorno de la AP-15, con la ejecución del paso de fauna entre Cintruénigo y Tudela.

En cuanto al ferrocarril, ha indicado que la plataforma de alta velocidad entre Castejón y Campanas está prácticamente finalizada y que "el Ministerio trabaja ya en la superestructura y ha garantizado para 2026 la redacción del proyecto básico y constructivo de la Comarca de Pamplona". "En 2025, las inversiones ejecutadas superaron los 157 millones de euros y, hasta el 30 de junio de 2026, sumaban ya más de 56 millones", ha precisado, para añadir que "a este avance se une la nueva terminal intermodal de Noáin, inaugurada hace dos meses, que ha triplicado la capacidad del puerto seco".

Ha destacado, por otro lado, los nuevos vuelos a Barcelona y Sevilla, que se suman a los de Tenerife y Gran Canaria. Ha avanzado Chivite que el siguiente paso será avanzar en las conexiones internacionales.