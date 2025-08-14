Chivite felicita al waterpolista navarro Alberto Munárriz tras proclamarse campeón del mundo con la selección española

Recepción de la presidenta de Navarra, María Chivite, al jugador de waterpolo Alberto Munarriz - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recibido este jueves en el Palacio de Navarra al waterpolista Alberto Munárriz, que el pasado mes de julio se proclamó campeón del mundo junto con la selección española en Singapur.

Con esta victoria, Munárriz cuenta ya con dos medallas de oro mundiales. En el encuentro también ha participado el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, Jorge Aguirre.

Chivite ha felicitado a Munárriz por su "brillante participación" en el Mundial de Singapur, que ha sido "determinante en el triunfo" de la selección española. Además, le ha animado a continuar con su "excelente carrera deportiva", que le sitúa actualmente como "uno de los mejores referentes deportivos de Navarra". Como recuerdo de su visita al Palacio de Navarra, la presidenta le ha hecho entrega de una placa conmemorativa.

Munárriz, nacido en Pamplona el 19 de mayo de 1994, se formó en el Club Larraina y en el Waterpolo Navarra. En 2013 jugó su primer campeonato internacional con España, en el Europeo de ese año, y fichó por el C.N. At. Barceloneta. Con la selección española ha sido olímpico tres veces, ya que ha participado en los Juegos de Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024.