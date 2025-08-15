Chivite lamenta el fallecimiento de Lambán, quien "impulsó las relaciones fraternales y de colaboración con Navarra"

Archivo - Foto de archivo de la presidenta de Navarra, María Chivite, con Javier Lambán en una visita al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) de San Adrián en 2023. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de quien ha destacado que "impulsó las relaciones fraternales y de colaboración" entre las dos comunidades.

En una publicación en su perfil de la red social X, Chivite ha acompañado en el sentimiento a la "familia, amistades y compañeros/as" del PSOE de Aragón por el fallecimiento de Lambán.

"En la coincidencia o discrepancia, un compañero socialista y persona que desde Gobierno de Aragón impulsó las relaciones fraternales y de colaboración con Navarra", ha expresado.

DEP ??