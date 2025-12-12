Chivite muestra su "respeto" a los procedimientos judiciales y espera que "se siga hasta el final"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mostrado este viernes su "respeto" a "los procedimientos judiciales y a los procesos de investigación" tras las últimas detenciones realizadas por la UCO de la Guardia Civil y ha defendido que "se siga hasta el final".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha insistido en el "absoluto respeto a todos los procedimientos que se están siguiendo".

Preguntada por si se puede sostener el Gobierno de España con los casos judiciales abiertos, la presidenta navarra ha incidido en el "respeto" y ha señalado que "ahí el secretario general -Pedro Sánchez- tendrá que dar explicaciones al respecto".