Chivite ofrece la colaboración del Gobierno de Navarra en Noáin y desea una pronta recuperación a los heridos

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha ofrecido este miércoles al alcalde de Noáin el apoyo y la colaboración del Ejecutivo foral después de que tres personas hayan sido trasladas al Hospital Universitario de Navarra y más de 40 hayan sido atendidas por heridas leves tras la explosión de varios cohetes entre la multitud durante el inicio de las fiestas de Noáin.

La presidenta ha deseado el "pronto restablecimiento" de los heridos. "Me he puesto en contacto con el alcalde para conocer de primera mano los hechos así como mostrar nuestro apoyo y la colaboración del Gobierno de Navarra en todo lo que sea preciso", ha señalado Chivite en un mensaje en la red social X.

Según han informado fuentes del Departamento de Salud, un total de 47 personas han sido atendidas este miércoles en el centro de salud de Noáin, todas ellas con heridas de carácter leve, y otras tres han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra por quemaduras tras el estallido de varios cohetes en la plaza de los Fueros de Noáin

El suceso ha tenido lugar sobre las 12 horas ante el balcón del Ayuntamiento, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias.