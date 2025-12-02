Chivite y Puente ratifican el "compromiso" para la redacción del proyecto que eliminará el bucle ferroviario de Pamplona

Reunión entre la presidenta Chivite y el ministro Puente. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha trasladado este martes a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el "compromiso" del Ejecutivo central para la redacción del proyecto que permitirá eliminar el conocido como bucle ferroviario de Pamplona.

En el encuentro mantenido en Madrid, también ha participado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano y el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco, y ha servido para confirmar "el compromiso y la implicación del Gobierno central con el desarrollo de las infraestructuras claves y estratégicas para la Comunidad Foral, así como la continuidad de las inversiones en el territorio foral", ha destacado la presidenta de Navarra.

En marzo de 2023, el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició la tramitación de los estudios informativos de la red ferroviaria de la Comarca de Pamplona, que incluye la nueva estación de Pamplona. El futuro corredor de Alta Velocidad de la Comarca de Pamplona contempla la eliminación del bucle ferroviario que atraviesa la ciudad y costará 490 millones de euros, ha indicado el Ejecutivo.

El compromiso para la redacción del proyecto para eliminar el bucle ferroviario de Pamplona se suma a la licitación, el paso mes de octubre, de la redacción del proyecto ente Campanas y la nueva estación de Pamplona, por un valor superior a los 7,5 millones de euros.

La nueva red ferroviaria de Pamplona, incluida la nueva estación, tiene un triple objetivo: desarrollar el tramo de la línea de Alta Velocidad Campanas-Zuasti, dentro del corredor Zaragoza-Pamplona-Y vasca; garantizar las conexiones en ancho estándar y ancho ibérico a los centros de producción de tráfico de mercancías en el entorno de Pamplona (terminal de Noáin y polígono de Lanbaden); y, por último, configurar la nueva red ferroviaria en la Comarca de Pamplona, formando un corredor único de la línea de Alta Velocidad y la línea convencional, así como la nueva estación de Etxabakoitz, lo que permite eliminar el bucle ferroviario.

AGENDA DE LA REUNIÓN

En la reunión mantenida entre el Ejecutivo central y el navarro se han tratado cuestiones como el desarrollo de los dos tramos navarros de la A-15, después de la reciente aprobación del proyecto constructivo entre Cintruénigo y la conexión con la A-15 o la transferencia de competencias sobre la AP-68.

Asimismo, el ministro Puente se ha comprometido durante el encuentro a una pronta visita a Mavarra para explicar las inversiones del Ejecutivo en la Comunidad foral, ha informado el Gobierno navarro en una nota.