Chivite, reelegida secretaria general del PSN, llama a "mantenernos firmes" frente a la "ola reaccionaria"

María Chivite, que ha sido reelegida este sábado secretaria general del PSN, ha llamado este sábado a "mantenernos firmes" frente a la "ola reaccionaria" que genera "incertidumbre" en el mundo. Ha asegurado que "esta sociedad necesita un Partido Socialista lo más fuerte posible" y ha llamado a "seguir liderando Navarra".

Así lo ha manifestado en la clausura del 13º Congreso del PSN, que se ha celebrado este viernes y sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona y en el que la nueva Comisión Ejecutiva del partido ha contado respaldo del 99,44% de los delegados. De esta forma, María Chivite, que recientemente cumplió diez años al frente del PSN, seguirá como líder de los socialistas navarros.

En su intervención tras ser proclamada, Chivite ha destacado que "con mucha emoción, con ilusión renovada, con más fuerza que nunca, asumo la responsabilidad y el honor de seguir liderando el PSN". "Espero estar a la altura", ha añadido.

Ha indicado que vivimos un "momento especialmente complejo, estamos asistiendo a muchas crisis" que "generan miedos" que provocan que "muchas personas busquen respuestas simples a problemas complejos". Ha advertido que "es ahí donde surge el populismo, culpando a determinados colectivos" y apelando "a un pasado nostálgico que nunca existió". "Debilitan las instituciones y avanzan cabalgando los bulos", ha rechazado. "Lo vemos incluso en el Parlamento de Navarra", ha lamentado.

Ante ello, ha dicho, "nuestra responsabilidad es ofrecer un proyecto sólido que responda a las necesidades de la gente y que ilusione". "No hay mejor manera de hacer frente a esta ola conservadora que aportando propuestas y certezas", ha afirmado Chivite.

Al respecto, ha señalado que "nos enfrentamos a grandes retos" y "debates" como "la defensa del estado del bienestar, de las normas y valores que nos hemos dado para convivir y la defensa de los servicio públicos" que "debemos modernizar y transformar" para que "respondan a las necesidades del siglo XXI". También ha reivindicado "una sociedad más cohesionada frente al despotismo de los poderosos como Elon Musk".

"Si no defendemos lo público ni hacemos que responda a lo que la sociedad espera y necesita, la derecha vendrá con la motosierra y tendrá argumentos para justificar esos recortes", ha advertido. A la vez, ha precisado que "lo público no es gratis" por lo que "tenemos que hablar y defender nuestra posición" en fiscalidad en el sentido de "distribución y redistribución de la riqueza".

Ha criticado que la derecha apuesta "siempre por la bajada de impuestos". "Que no se engañen porque los impuestos son servicios públicos", ha destacado Chivite, que ha asegurado que los servicios públicos de Navarra "son de los mejores del Estado".

La presidenta del Ejecutivo foral ha dado la bienvenida a la plataforma creada en Navarra para el impulso del TAV ha la vez que ha precisado que con los anteriores gobiernos se invirtieron "cero euros". Por otro lado, ha defendido que "la vivienda no es un lujo, no es un bien para la especulación de unos pocos, es un derecho constitucional imprescindible para la igualdad de oportunidades. "No podemos permitir que el libre mercado decida quien puede y no puede tener una vivienda", ha remarcado Chivite, que ha puesto en valor las políticas "valientes" de su Ejecutivo y ha abogado por "seguir con el impulso de la oferta pública" con proyectos en Pamplona y su Comarca.

Por otro, ha destacado que la industria "necesita reinventarse" e innovar para tener "futuro" mediante la digitalización y la inteligencia artificial. "Pero no podemos desligar estas necesarias transformaciones de la necesaria transición ecológica", ha remarcado. En este sentido, ha resaltado que "ayudamos a las empresas que lo hacen bien, a las que generan puestos de trabajo y empleo de calidad" y "premiamos a las que innovan, que invierten y que apuestan por las energías renovables".

"RESPUESTA CONTUNDENTE" DE EUROPA A LOS ARANCELES Y LA MIGRACIÓN

Chivite ha llamado la atención ante la "alta incertidumbre" debido a la política comercial de Donald Trump y ha reivindicado que "es imperativo que la Unión Europea dé una respuesta contundente y coordinada", también en materia migratoria. En este sentido, ha destacado que las personas migrantes en Navarra "lejos de ser un problema debe ser una oportunidad para crecer, enriquecernos, construir un mundo más justos, diverso y próspero". Para ello, ha defendido la necesidad de "mejorar las políticas públicas que faciliten su inserción laboral", en el ámbito educativo y social; "porque integrarse implica ser parte de una comunidad".

Ha destacado la importancia de las políticas que "combaten los discursos de odio" que "dividen y empobrecen a nuestras ciudades". "Debemos educar en el respeto porque la dignidad humana no conoce de fronteras ni de razas", ha subrayado. Igualmente, ha llamado a "caminar juntos en favor de la igualdad" frente a la "ola reaccionaria". "El feminismo no va en contra de nadie", ha manifestado, para llamar a "tejer alianzas". Y ha expresado su preocupación por que las encuestas dicen que "cada vez hay más jóvenes que niegan las violencias machistas" y ha apostado por la coeducación y la formación en igualdad "para caminar hacia una sociedad más justa y democrática".

"El populismo está en nuestras instituciones, desmantelando lo público, las políticas de igualdad y memoria histórica" y fomentando los "bulos" que "están calando" y es "un riesgo para la democracia", ha remarcado. Ha animado a fomentar el "pensamiento crítico para que puedan discernir lo que es real de lo que no". Al respecto, ha celebrado "la desintegración" del grupo parlamentario de Vox que ha considerado "una buena noticia para Navarra" y ha esperado que signifique que "este proyecto trumpista va perdiendo adeptos".

María Chivite ha afirmado que "defender España es defender el autogobierno de Navarra. No enfrentamos instituciones, gobiernos ni lenguas como hacen la derechas". Y ha criticado al PP "en contra de nuestro gobierno" y un regionalismo que "hace un seguidismo absoluto del PP" y "va a Madrid a hablar mal de nuestra comunidad".

María Chivite ha asegurado que las últimas tres legislaturas sin UPN en el Gobierno foral "están siendo años prósperos" a pesar de la pandemia, la guerra en Ucrania o el "giro autoritario" en Estados Unidos. "Aunque les pese somos la comunidad con mayor calidad de vida, con mayor peso industrial", ha resaltado. "Estoy muy orgullosa de Navarra, del trabajo colectivo que estamos haciendo. Un éxito de la Navarra plural y diversa", ha valorado.

"Vemos con miedo la ola reaccionaria que vemos en el mundo" pero "debemos mantenernos firmes" y ha afirmado que "la gente está harta de la bronca". "Somos el partido de los que quieren vivir tranquilos sin necesidad de pisar a nadie", ha recalcado. "Hoy el PSN abre un nuevo capítulo. A partir de mañana esta nueva ejecutiva se pone a trabajar para hacer más fuerte a esta comunidad", ha manifestado. "Esta sociedad necesita un Partido Socialista lo más fuerte posible", ha remarcado Chivite, que ha llamado a "seguir liderando Navarra".