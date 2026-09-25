Chivite valora el impulso al TAV que suma la reciente adjudicación del proyecto para la nueva estación de Pamplona

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco, visitan las obras del viaducto del Ebro. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, acompañado del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, y el presidente de ADIF, Pedro Marco, han visitado este viernes las obras que ejecuta Adif AV en el viaducto sobre el río Ebro, elemento clave para acelerar el desarrollo de la alta velocidad entre Castejón y Pamplona.

Durante la visita, el secretario de Estado ha anunciado la adjudicación del proyecto para la construcción de la futura estación de Pamplona y la disposición para la constitución, junto con el Gobierno de Navarra, de una comisión de seguimiento para la definición de la nueva infraestructura. Además, ha informado de que se está trabajando en la llamada superestructura de modo que en el primer trimestre de 2027 ya se podrá disponer de los proyectos para la instalación de las vías o catenarias.

En este sentido, el consejero Chivite ha agradecido el "impulso, coordinación y colaboración" con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que las inversiones y las obras en el TAV a su paso por Navarra "sean continuas". Además, en el caso de la estación de Pamplona, el consejero ha recordado la reciente aprobación de la modificación del PSIS de Etxabakoitz donde se ubicará la nueva estación, así como los trabajos que ya se están llevando a cabo en el conocido como variante ferroviaria y que afectan a la unión entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien.

En la misma línea, Santano ha destacado el papel estratégico que juega Navarra "bisagra para conectar el corredor Atlántico con el Mediterráneo". Por ello "hemos avanzado con números y hechos". El actual Gobierno "ha invertido seis veces más de lo que se invirtió en el periodo anterior y vamos a seguir".

VISITA AL VIADUCTO SOBRE EL EBRO

Según ha informado el Gobierno foral, las obras del viaducto sobre el río Ebro en Castejón cuentan con una inversión de casi 60 millones de euros y progresan a "buen ritmo". Este mes de junio se ha realizado con éxito la prueba de carga de la estructura y actualmente se ejecutan los trabajos de acabado del tablero. Entre ellos destaca la instalación de juntas, sistemas de drenaje, canalizaciones de comunicaciones y pantallas anticolisión para aves, además de la retirada de instalaciones provisionales de obra y la protección definitiva de las cimentaciones.

Se trata de una estructura singular integrada en el tramo ferroviario que conectará Castejón con Pamplona y que forma parte de la futura conexión de alta velocidad entre Navarra, Aragón y el País Vasco, incluida en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

El viaducto en ejecución salva el cauce del Ebro con una estructura de 700 metros, apoyada sobre 10 pilas circulares y dos estribos orientados en la dirección del flujo para favorecer el curso del agua, con un diseño orientado a minimizar el impacto sobre el entorno.

EVOLUCIÓN DE LA LAV ZARAGOZA-PAMPLONA

Tal y como ha señalado el secretario de Estado, actualmente cerca del 75% del trazado entre Castejón y Pamplona ya cuenta con las obras de plataforma finalizadas o en construcción. En concreto, ya han concluido las obras de plataforma entre Castejón y Villafranca (14,7 km), Villafranca y Olite (15,3 km) y Olite-Tafalla Sur (7,6 km), lo que supone cerca de 38 kilómetros completados. A ellos se suman los trabajos actualmente en marcha en el viaducto sobre el río Ebro (0,7 km), Tafalla Sur-Tafalla (7,1 km) y Tafalla-Campanas (15,2 km).

De forma simultánea, Adif AV continúa avanzando en la definición de los proyectos de superestructura ferroviaria del corredor entre Castejón y Pamplona. Actualmente se están redactando los proyectos de montaje de vía, electrificación (subestación eléctrica de tracción, centros de autotransformación asociados, línea de acometida en alta tensión, telemando de energía y línea aérea de contacto) y sistemas de Control, Mando y Señalización (CMS), lo que permitirá iniciar su contratación en 2027, dando continuidad al despliegue integral de esta conexión de alta velocidad.

Asimismo, recientemente se ha iniciado la redacción de los proyectos del tramo Campanas-Nueva Estación de Pamplona, que comprenderá una nueva plataforma de alta velocidad de doble vía de unos 13 kilómetros, la bifurcación ferroviaria de Campanas, una variante de la línea convencional Castejón-Alsasua y la definición de la nueva estación de Pamplona y su entorno urbano.

El tramo ferroviario entre Castejón (donde se enlaza con el trayecto Zaragoza-Logroño) y Pamplona discurrirá por doble vía de alta velocidad y permitirá la circulación tanto de trenes de viajeros como de mercancías. Como algunos de los elementos singulares se incluye la construcción de seis viaductos, siete túneles, quince pasos superiores e inferiores, más de cuarenta obras de drenaje transversal y una pasarela peatonal en el tramo entre Tafalla y Campanas sobre el arroyo Errekaldea, entre otros.

Por otro lado, una pieza clave para culminar la conexión ferroviaria del corredor, muy próxima a la zona donde se ubica el viaducto sobre el río Ebro, también se encuentra en fase de redacción de proyecto. Se trata del tramo que enlazará la nueva línea con la línea convencional Casetas-Bilbao en el entorno de Castejón.