Choca contra una farola cerca de Itaroa y da positivo en alcohol

Publicado 13/07/2019 11:28:56 CET

PAMPLONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Pamplona de 30 años se ha salido esta noche de la vía en las inmediaciones del centro comercial Itaroa y ha chocado contra una farola, que ha quedado empotrada en el vehículo. El conductor ha dado positivo en alcohol.

Agentes de Seguridad Vial han atendido el accidente, que ha tenido lugar en la PA-30. El conductor ha sido trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra para su valoración aunque en principio su estado no reviste gravedad, según ha informado la Policía Foral.

Previamente se le han realizado las pruebas de detección de alcohol, en las que ha arrojado una tasa de 1 mg/l, por lo que se le ha imputado un presunto delito contra la seguridad vial.

La Policía Foral viene realizando controles de detección de alcohol y otras drogas en conductores durante todas las fiestas de San Fermín. El cuerpo policial ha recomendado que si se va a consumir alcohol se utilicen transportes alternativos y, si no es posible y se va en compañía, que conduzca otra persona que no haya consumido, y si no la hay, descansar hasta que desaparezcan los efectos. "Algunas personas eluden estos controles sin ser conscientes que conduciendo influenciados, pueden sufrir consecuencias mucho más graves", ha explicado la Policía Foral.