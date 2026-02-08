El X Ciclo de Cine Ruso de Pamplona presenta este lunes la película de misterio 'La Moscú clandestina'

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Cine Ruso de Pamplona continuará su programación con la proyección de La Moscú clandestina, dirigida por Karen Shakhnazarov, este lunes 9 de febrero a las 18.30 horas en Civivox Condestable, con entrada gratuita y en versión original subtitulada al castellano.

Ambientada en el Moscú de 1902, la película sigue al director teatral Konstantín Stanislavski, quien se adentra en los barrios más marginales de la ciudad en busca de documentación e inspiración para la creación de un personaje. En ese contexto, se ve implicado en una investigación criminal.

La película, según informa el Ciclo de Cine Ruso, destaca por su recreación histórica, su cuidado diseño de producción y música -reconocidos con premios en Rusia- y por una puesta en escena que reconstruye espacios emblemáticos del mundo moscovita de principios del siglo XX. A través de una trama de misterio, el filme propone una mirada sobre la relación entre arte, realidad y observación social, situando al espectador en un momento clave de la historia cultural rusa.

"Ofrece una reconstrucción muy precisa de una época y de un espacio fundamental en la historia de Moscú. Es una película que combina el interés narrativo con una sólida ambientación histórica y cultural", afirma Miguel Suárez del Cerro, director del Ciclo, quien presentará la película.