El ciclo DanZ concluye esta semana en Pamplona con los espectáculos de Canan Yücel Pekiçten y Carmen Larraz

Publicado 14/01/2020 14:28:04 CET

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres espectáculos cerrarán esta semana el ciclo de DanZ, espacio de danza, que se celebra en Civivox Iturrama desde el pasado 8 de enero.

Este miércoles será de nuevo el alumnado del centro de enseñanzas profesionales de danza La Faktoría quien mostrará en qué están trabajando y qué están creando dentro de su formación académica. El jueves será el turno de la bailarina y coreógrafa turca Canan Yücel Pekiçten, que presentará su montaje 'All about my heart', y ya el sábado, como colofón, Dínamo Danza y Carmen Larraz mostrarán su 'Electrical body'.

Los tres espectáculos comienzan a las 20 horas, con entradas al precio de 3 euros en el propio Civivox Iturrama, en www.pamplona.es o en www.pamplonaescultura.es, ha explicado el Consistorio pamplonés en una nota.

Al igual que la semana pasada para abrir el ciclo DanZ, este miércoles alumnado de La Faktoría Internacional Choreographic Centre presentará al público sus trabajos artísticos y creativos bajo el título de 'En proceso (cara B)'. La sesión se concibe como un ensayo con público en el que los grupos de La Faktoría interactuarán con quienes asistan a la representación con la intención de implicarles también en ese proceso creativo y expresivo. La Faktoría es un centro de creación y enseñanzas profesionales de danza contemporánea ubicado en Noáin.

Para el jueves, uno de los platos fuertes del ciclo, la presencia internacional de la bailarina y coreógrafa turca Canan Yücel Pekiçten, con su montaje 'All about my heart'. Se trata de un espectáculo poco convencional, una versión particular, en torno a tres personajes femeninos de diferentes y conocidas óperas, a través de los que abrirá al público las puertas de su corazón.

El espectáculo muestra la metamorfosis que sufren los tres personajes protagonistas, la Reina (de la ópera 'El Enano'), Cio-Cio-San (de 'Madame Butterfly') y Pohjan Neito (de 'Pohjan Neito'), personajes que fueron concebidos y creados desde parámetros sexistas y que, a través de esta pieza adquieren una nueva dimensión.

El sábado tendrá lugar la última actuación de DanZ, con la presentación de 'Electrical Body (Working Progress)' a cargo de la compañía Dínamo Danza y Carmen Larraz. 'Electrical body' es un proceso de creación coreográfica que investiga, a través del movimiento, la belleza de las fuerzas energéticas que mantienen a los seres vivos interrelacionados. El proyecto se inspira en algunas reflexiones del científico Nikola Tesla, como su visión del ser humano como ente de luz y la posibilidad de funcionar en armonía con la Tierra para generar un engranaje energético que armoniza con el medio.