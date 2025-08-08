El ciclo de danza contemporánea 'Danzad, Danzad, Malditos' arranca su décima edición este sábado en la Ronda Barbazana

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Murallas estrena este sábado sus ciclos 'Danzad, Danzad, Malditos' y 'Malditos Night', para "promocionar la danza y la expresión corporal en espacios no convencionales". El rincón del Caballo Blanco será el punto de partida, a las 20 horas, para tres actuaciones en diferentes puntos de la Ronda Barbazana, en la que el público asistente será guiado por el Ekipo Parkour del festival.

Por la noche, tomará el relevo el frontón Jito Alai, donde la música electrónica invitará al baile, en horario de 23.00 a 2.00 horas.

'Danzad, Danzad, Malditos' vuelve a apostar por la danza, la creación corporal y las artes del movimiento, de la mano de compañías nacionales e internacionales, "con una trayectoria consolidada, pero también por nuevos talentos emergentes".

El objetivo es "acercar esta disciplina a la ciudadanía, haciendo accesible el lenguaje artístico y generando nuevos diálogos y miradas sobre la realidad".

La entrada a todos los espectáculos, del 9 al 23 de agosto, es gratuita. Las obras que abren este sábado el programa son 'Ven', de La Macana (Galicia); 'Animi', de Matteo Bittanti (Italia); y 'Don't, Kiss', de Fabio Liberti (Países Bajos).

La compañía gallega presentará su ópera prima, 'Ven', que inauguró el festival hace 10 años y con la que han obtenido numerosos premios internacionales.

Matteo Bittanti ofrecerá una pieza "que cuestiona los estereotipos de género", y la compañía Fabio Liberti, que cuenta con varios premios internacionales, explorará en su pieza la dependencia relacional. Las actividades del ciclo estarán guiadas por el Ekipo Parkour, dirigido por Carmen Larraz.

El equipo formado por Eneko y Marcos Quel, Alba Duarte, Idoia Rodríguez, Rafael Arenas, Carlos Lezaun, Alejandro Abad, Lucas Torres, Ander San Martín, Enrique Cabreras, Isaak Duarte y Rubén Jiménez articula la parte itinerante del festival, puesto que conduce al público a los diferentes espacios en los que tendrán lugar las actuaciones a lo largo de la Ronda Barbazana.

MÚSICA ELECTRÓNICA EN 'MALDITOS NIGHT'

Por la noche, en horario de 23 a 2 horas, se celebra 'Malditos Night', una invitación a sentir la música electrónica en el espacio del Jito Alai.

La programación corre a cargo este año del colectivo DLC Kultur, asociación sin ánimo de lucro que promueve proyectos vinculados a la música electrónica, en todas sus vertientes, de diferentes colectivos de la escena pamplonesa.

El estreno, a las 23 horas, estará protagonizado por Breixo Martínez, del sello Canela en surco (Barcelona), con una selección de house americano y música disco, y continuará con Piek & Rapha Mundi, del sello Buenobueno Discos, de Pamplona.

Ambos cerrarán la primera jornada de Malditos Night con una propuesta "que se aleja de estilos concretos y con una selección atemporal y arriesgada de música electrónica".