El ciclo 'Hotsak/Sonidos' ofrece tres sesiones con compositores e intérpretes en noviembre en el Palacio del Condestable. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Palacio del Condestable acoge en el mes de noviembre tres sesiones musicales, dentro del ciclo 'Hotsak/Sonidos'. Los martes 3, 10 y 24 de noviembre, a las 19 horas y con entrada libre, previa inscripción, los académicos del foro Jakiunde Teresa Catalán y Martín Llade dialogarán con los músicos Martín Llade, Iván Palomares, Emilio Villalba, Sara Marina y Ángel Luis Quintana.

El ciclo aborda la influencia de la música en la sociedad y su relación con otras disciplinas artísticas, y está dirigido a todos los públicos. Está organizado por la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras-Jakiunde, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y con el patrocinio del Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa. El programa se estrena este martes 3, con el diálogo 'Hablando con las músicas' entre los compositores Teresa Catalán e Iván Palomares, en torno a la composición, en general, y la composición de música específica para el cine.

La segunda cita, el martes 10, también es un diálogo, con el título 'Sarabande. La música de cine contra las cuerdas', entre el violonchelista Ángel Luis Quintana y Martín Llade, director de Sinfonía de la mañana, de Radio Clásica. La sesión se programa como un diálogo entre melómanos amantes del cine, a través de las piezas más bellas de la historia del séptimo arte.

Cierra el programa el concierto 'Érase una vez... la música', el martes 24, a cargo de Emilio Villalba (santur, laúd, violas, salterios, arpa, rabab, zanfona, guitarra morisca) y Sara Marina (clavisimbalum, organetto, lira, percusión), junto a Martín Llade, director de Sinfonía de la mañana, de Radio Clásica. El recital es un viaje al pasado para explicar la música tal y como se entiende en la actualidad.