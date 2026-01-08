El ciclo Urtarrijazz ofrecerá, del 9 al 31 de enero, siete conciertos de jazz local y tres actividades lúdicas

Una actuación del ciclo Urtarrijazz. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Como cada mes de enero, Urtarrijazz regresa a la programación cultural pamplonesa como exponente del jazz local. Siete conciertos con formaciones navarras mostrarán del 9 al 31 de enero los nuevos proyectos jazzísticos en los se está trabajando, en un ciclo que se completará con otras actividades como charlas, conciertos para público infantil y familiar o una conferencia musicada.

Quedan plazas libres para el concierto infantil y la charla, con inscripción previa en el 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es. A la habitual sede del ciclo en Civivox San Jorge, se une Civivox Pompelo para acoger el concierto infantil.

Abrirá el ciclo este viernes el quinteto De Estraperlo, con el percusionista estellés Jesús Mañeru, que presentará a las 19.30 horas su proyecto basado en composiciones que le han acompañado. El sábado será el turno de Txeih Jazz Factory, liderado por el cantante Xabi Hernández. Se trata de un quinteto de jazz vocalinstrumental que nació en Pamplona en 2020. El repertorio de la banda se mueve por los terrenos de la bosa nova y los estándares de jazz, sin olvidar el funk, el latin jazz o el blues, explica en una nota de prensa el Ayuntamiento de Pamplona.

La semana que viene se han previsto otros dos conciertos, ambos también a las 19.30 horas. El viernes 16 de enero actuará Elephants, un cuarteto de trombones a capella al que se sumará un percusionista como acompañante. Ofrecerán un repertorio de composiciones propias que va desde el swing más tradicional, a baladas, boleros o canciones inspiradas en el flamenco con arreglos jazzísticos. Para el sábado 17 de enero Zugardi Rag Band presentará 'Summertime (música en tiempos de Gershwin). Conjunto de viento metal, viento madera, voz y percusión compuesto por catorce músicos, ofrece un repertorio propio actualizando clásicos del Music Hall de los años 20 y 30 del siglo XX, así como piezas estándar de jazz y soul.

El viernes 23 de enero a las 19.30 horas, se subirá al escenario de Civivox San Jorge Ramón García Trío, que presentará 'Timeline', un proyecto musical que recorre distintos hitos de la trayectoria vital y artística del autor. Y el sábado 24 de enero, a la misma hora, actuará Mikel Gaztelurrutia Trío. El proyecto 'Black on white' supone "toda una declaración de intenciones y compromiso" del pianista Mikel Gaztelurrutia consigo mismo y su propia creatividad. Acompañado por dos experimentados músicos, "descubrirá un verdadero catálogo de policromías sonoras".

El concierto que cerrará el ciclo y el mes el 31 de enero, a las 19.30 horas, tendrá como protagonista a Óscar Muñoz Group (OMG), un proyecto de jazz contemporáneo en el que se exploran "paisajes sonoros" que combinan la tradición del jazz con sonoridades y formas del presente.

OTRAS ACTIVIDADES DEL CICLO

Además de conciertos, Urtarrijazz cuenta con otro tipo de actividades. El domingo 18 de enero se ha programado en Civivox Pompelo, a las 19 horas, un concierto de jazz coral para todos los públicos. 'Jazzy Leap: Broadway' recorrerá los principales musicales de los últimos cien años de la historia que, a través de sus temas más conocidos, y permitirá conocer la evolución y la riqueza del género. Una retrospectiva con Jazzy Leap y Jazzy Leap Band que se ve enriquecida con proyecciones audiovisuales, que ponen en contexto y añaden una vertiente didáctica al espectáculo.

El miércoles 28 de enero, a las 19.30 horas, Pachi Tapiz ofrecerá una conferencia en Civivox San Jorge sobre el jazz y el hip hop como dos estilos "condenados a entenderse". La charla explora el diálogo entre dos géneros nacidos de la experiencia afroamericana. Aunque sus lenguajes difieren, "comparten raíces profundas en la improvisación, la protesta y la calle". Se podrá ver cómo sus caminos se cruzan, se influyen y se reinventan mutuamente.

El viernes 30 de enero, también a las 19.30 horas y en Civivox San Jorge, Armónica Le Whisky protagoniza la charla musicada 'Músicas atlánticas; las orillas de un ancho río', que girará en torno a los movimientos musicales de ida y vuelta a ambos lados de un océano que "transporta músicas, estilos e instrumentos entre América del Norte y del Sur, África y Europa".