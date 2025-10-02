Cientos de estudiantes protagonizan una sentada frente al Parlamento de Navarra en apoyo a Palestina

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de estudiantes que secundan este jueves una jornada de movilización en apoyo a Palestina han iniciado este mediodía una sentada frente al Parlamento de Navarra, en Pamplona.

En la movilización, que ha obligado a cortar el tráfico en la calle Navas de Tolosa, se están repitiendo mensajes como 'Gora Palestina, erresistentzia', o 'Israel suntsitu, Palestina askatu' (destruir a Israel, libertad para Palestina).

Los estudiantes han llegado ante el Parlamento de Navarra, que se encuentra celebrando una sesión plenaria, durante el recorrido de una manifestación por Pamplona en apoyo a Palestina y, al llegar a la puerta del Legislativo, se han sentado, cortando el tráfico.

En las inmediaciones hay agentes de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona, pero por el momento no se están registrando más incidencias que el corte de tráfico.

Los agentes de la Policía Foral, que inicialmente se encontraban custodiando la puerta abierta del Parlamento, han decidido cerrarla.

Un portavoz de los manifestantes ha reivindicado que los estudiantes deben "seguir saliendo a la calle" en defensa de la "resistencia de Palestina" y contra Israel.

Además, ha defendido que "es necesario luchar contra los cómplices del genocidio y presionar hasta que detengan todas las relaciones" con Israel.