MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este lunes que al menos 50 palestinos han muerto a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave, en el marco de una ofensiva que deja ya más de 66.050 fallecidos desde el 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que siguen operativos 50 cadáveres y 184 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, aumentan a 66.055 y 168.346, respectivamente.

Asimismo, ha señalado que entre los fallecidos durante las últimas 24 horas figuran cinco palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.571 los muertos en estos incidentes, con 18.817 heridos, a pesar de las continuadas denuncias de la comunidad internacional.

