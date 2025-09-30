Europa Press Internacional
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este lunes que al menos 50 palestinos han muerto a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el enclave, en el marco de una ofensiva que deja ya más de 66.050 fallecidos desde el 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que siguen operativos 50 cadáveres y 184 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, aumentan a 66.055 y 168.346, respectivamente.

Asimismo, ha señalado que entre los fallecidos durante las últimas 24 horas figuran cinco palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.571 los muertos en estos incidentes, con 18.817 heridos, a pesar de las continuadas denuncias de la comunidad internacional.

Consumo anuncia que investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este martes que va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Sánchez "da la bienvenida" al plan de paz para Gaza anunciado por Trump: "Hay que poner punto final a tanto sufrimiento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el plan que ha presentado este lunes el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Petro anuncia la ruptura del libre comercio entre Colombia e Israel a causa de la ofensiva sobre Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este lunes que pondrá fin al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel por su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, donde ya han muerto a causa de ella más de 66.000 palestinos, un extremo que llega después de que a principios de septiembre prohibiese las exportaciones de carbón a este país por la misma razón.

Yihad Islámica ve el plan de Trump para Gaza como "una receta para la continuación de la agresión"

Yihad Islámica ha calificado el plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto este lunes por el mandatario estadounidense, Donald Trump, que incluye un órgano de gobierno provisional a presidir por él mismo, como "una receta para la continuación de la agresión contra el pueblo palestino" que "propicia una explosión regional".

Costa acoje el plan de Trump para Gaza y valora la respuesta positiva de Netanyahu

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dado la bienvenida al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza propuesto este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y se ha mostrado optimista ante la "respuesta positiva" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a una propuesta que ha considerado como una "oportunidad real" para terminar con el conflicto en el enclave palestino.

Un grupo de congresistas piden a Trump que proteja a la Flotilla, que se acerca a la zona de alto riesgo

Hasta 18 congresistas de Estados Unidos han pedido a su Gobierno que garantice la seguridad de los civiles a bordo de la Global Sumud Flotilla, que se encuentra actualmente acercándose a la zona considerada de alto riesgo, en base a la distancia con respecto a la Franja de Gaza donde Israel detuvo las anteriores misiones.

Petro sobre Trump: "si sigue siendo cómplice de genocidio, no merece más sino cárcel"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "merece la cárcel" por su papel en el "genocidio" israelí sobre la Franja de Gaza, y ha reiterado su llamamiento a la desobediencia por parte del Ejército estadounidense, un extremo por el que Washington ha decidido retirarle el visado.

Tony Blair ve "audaz e inteligente" el plan de Trump para el futuro de la Franja de Gaza

El ex primer ministro británico Tony Blair ha calificado como "audaz e inteligente" el plan de paz para la Franja de Gaza presentado este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un órgano provisional de gobierno en el enclave palestino que contaría con su participación y otros dirigentes.

Turquía, Arabia Saudí, Qatar y otros cinco países musulmanes aplauden el plan para Gaza anunciado por Trump

Los Ministerios de Exteriores de hasta ocho países musulmanes, incluidos Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto, han publicado este lunes un comunicado conjunto aplaudiendo el plan de paz para la Franja de Gaza anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando que la propuesta aborde la reconstrucción del enclave y que evite "el desplazamiento del pueblo palestino".

Starmer apoya el plan de paz de Trump para la Franja de Gaza y urge a Hamás a aceptarlo y deponer las armas

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha manifestado este lunes su apoyo a la propuesta de paz para la Franja de Gaza presentada este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un órgano de gobierno provisional a presidir por el magnate neoyorkino, y ha urgido al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a que acepte el plan y deponga las armas.

Amnistía dice que un alto el fuego en Gaza es un "imperativo moral" y una "obligación mundial"

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha recalcado este martes que un alto el fuego en la Franja de Gaza es un "imperativo moral" y una "obligación mundial", al tiempo que ha reclamado nuevamente la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y el fin del "genocidio" de Israel contra los palestinos en el enclave costero.

La Autoridad Palestina saluda los esfuerzos "sinceros y decididos" de Trump por la paz

La Autoridad Palestina ha expresado este lunes su satisfacción por los esfuerzos "sinceros y decididos" del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la presentación este lunes de una propuesta de plan de paz que incluye la creación de un gobierno interino supervisado por el propio Trump.

