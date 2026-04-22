Cientos de familias de las ikastolas navarras se concentran ante Educación contra el cierre de aulas

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de familias de las ikastolas de Navarra se han concentrado este miércoles por la tarde ante el Departamento de Educación del Gobierno foral, en Pamplona, para mostrar su rechazo al anuncio del cierre de aulas.

El presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra, Oier Sanjurjo, ha pedido al Departamento de Educación que "anule esta injusta decisión y se siente a dialogar en torno a una mesa para buscar y encontrar soluciones basadas en la igualdad".

En la concentración han estado presentes miembros de las quince ikastolas de Navarra, en concreto, la ikastola Andra Mari, de Etxarri-Aranatz; la ikastola Arangoiti, de Lumbier; Argía Ikastola, de Tudela; Baztan, de Elizondo; Erentzun, de Viana; Garcés de los Fayos, de Tafalla; Ibaialde, de Lodosa; Iñigo Aritza, de Alsasua; Jaso, de Pamplona; Labiaga, de Bera; Lizarra, de Estella; Paz de Ziganda, de Villava; San Fermin, de Cizur Menor; Tantirumairu, de Lesaka, y Zangozako Ikastola, de Sangüesa.

Oier Sanjurjo ha resaltado que "las ikastolas estamos enfadadas y tenemos motivos suficientes para estarlo", porque "el Departamento de Educación nos ha dado un duro golpe a las ikastolas navarras y sobre todo a las miles de familias que conforman nuestra comunidad".

Así, ha criticado que "de forma unilateral han cerrado las puertas al diálogo y han impuesto recortes que afectan a siete ikastolas". "La decisión de imponer recortes a las ikastolas no es una decisión técnica, es una decisión arbitraria. Han utilizado como pretexto un año de una natalidad extraordinariamente baja. La verdad es que si se hubieran aplicado los mismos criterios que se venían utilizando y se hubiera mantenido el principio de igualdad, no solo se hubieran mantenido los conciertos que teníamos, sino que se hubieran ampliado. Entonces, ¿por qué se nos castiga?", ha planteado.

Sanjurjo ha destacado que "somos un proyecto surgido del pueblo y para el pueblo". "Nosotros también somos Navarra. Creados en Navarra, creados por navarros, estamos trabajando para Navarra. Somos una red que garantiza la educación en euskera en toda Navarra", ha subrayado.

El presidente de la federación ha afirmado que "entre las afectadas estamos todas, las ikastolas y la sociedad navarra en su conjunto, incluidas todas las personas que han puesto y ponen su tiempo y su ilusión en este proyecto". "A todos esos navarros y navarras no les podemos cerrar las puertas de las ikastolas", ha resaltado.

Oier Sanjurjo ha subrayado que "no es el momento de dar pasos atrás en la educación navarra, sino de mirar hacia un futuro mejor", por lo que ha anunciado que "seguiremos con las movilizaciones, porque las ikastolas queremos seguir tejiendo Navarra en igualdad de oportunidades en todo nuestro territorio".