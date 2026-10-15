Cientos de personas se concentran en Pamplona contra el acto de Vito Quiles. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas convocadas por sindicatos, colectivos y movimientos de pensionistas y juveniles se han concentrado este jueves en la Plaza del Castillo de Pamplona para expresar su rechazo a la convocatoria del activista Vito Quiles esta misma tarde en la capital navarra.

Inicialmente, Vito Quiles había convocado su acto también en la Plaza del Castillo, pero se ha trasladado a la Plaza de Yamaguchi por recomendación de la Delegación del Gobierno, para evitar que las dos concentraciones coincidieran.

En la movilización contra Quiles se ha colocado una pancarta en la que se leía 'Vito Cagón x 2. Euskal Herrian Faxismoari ez'. Además, los manifestantes, algunos de los cuales portaban ikurriñas, han repetido mensajes como 'Euskal Herria antifaxista', 'Iruñetik ez dira pasako' (No pasarán por Pamplona), 'Fuera fascistas de nuestras calles' o 'Alde emendik, utzi pakean'.

La concentración ha transcurrido con normalidad, sin que se registraran incidentes ni momentos de tensión.