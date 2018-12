Cientos de personas se concentran en Pamplona en contra de que la Guardia Civil deje de prestar tráfico en Navarra

Actualizado 04/12/2018 21:30:27 CET

Varios cientos de personas se han concentrado este martes en Pamplona para mostrar su rechazo a la posibilidad de que la Guardia Civil deje de prestar las funciones de tráfico en Navarra, después de que el Gobierno foral y el Estado hayan acordado el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra.

La concentración ha sido convocada por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que han desplegado una pancarta en la que se leía 'Por nuestra presencia en Navarra, no sobra ningún compañero'.

Durante la protesta, desarrollada frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, se han escuchado repetidamente vivas a España, a Navarra y a la Guardia Civil, y también se han coreado lemas como 'No estáis solos', 'Esta es nuestra policía', 'Navarra es nuestro hogar', 'Uxue, atiende, Navarra no se vende' o 'Esta presidenta no nos representa'. En la concentración han participado dirigentes de UPN, PPN y Ciudadanos.

Antonio García Ruiz, representante de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ha afirmado que "es un derecho de los guardias civiles seguir estando aquí en Navarra y seguir haciendo nuestras funciones de tráfico".

García Ruiz ha destacado que "la Guardia Civil ha estado en Navarra desde hace décadas en plena coordinación con la Policía Foral y no tiene sentido que abandone la Comunidad foral, podemos estar perfectamente en convivencia y realizando nuestra labor, que es la regulación y coordinación del tráfico". "Aquí nadie sobra, todos sumamos", ha dicho, para aceptar la posibilidad de que la competencia sea de Navarra y que los dos cuerpos presten ese servicio.

Sobre la posibilidad de que se establezca una pasarela para que agentes de la Guardia Civil pudieran pasar a la Policía Foral, Antonio García Ruiz ha dicho que "el motivo por el que estamos aquí es para que la Guardia Civil de tráfico permanezca en Navarra" pero ha señalado que "no nos podemos negar a que ningún compañero ni ninguna familia" pudiera acogerse a esta pasarela llegado el caso.

En todo caso, ha pedido una reunión con el Ministerio del Interior para abordar este asunto y ha reclamado que el Gobierno central "reconsidere" la decisión de traspasar las competencias de tráfico a Navarra.

Además, ha explicado que hay 247 guardias civiles que desempeñan funciones de tráfico y que también hay que tener en cuenta a sus familias, por "el arraigo familiar que tienen aquí".

RESPALDO DE UPN, PPN Y CIUDADANOS

En la concentración también ha participado el parlamentario de UPN Sergio Sayas, quien ha explicado que su formación está de acuerdo con el traspaso de la competencia, pero ha dicho que "eso es distinto a la prestación del servicio y en ningún caso la asunción de la competencia significa que desaparezca la Guardia Civil de Navarra".

Sayas ha dicho que "es verdad que tenemos un Gobierno hoy en Navarra en el que hay una consejera de Bildu que tiene animadversión a España y a todo lo que significa España, y por eso tiene animadversión a la Guardia Civil, pero hay que recordar que el Gobierno de Navarra no tiene competencia sobre la Guardia Civil y por tanto su opinión para nada significa la desaparición de la Guardia Civil de Navarra".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que su partido "siempre está apoyando a la Guardia Civil" y se ha mostrado "más preocupada que nunca después de la reunión que tuvo la presidenta Uxue Barkos con el presidente Pedro Sánchez, al llegar a un acuerdo que no sabemos en qué va a consistir".

Ana Beltrán ha señalado que "hasta ahora están funcionando muy bien todos los cuerpos policiales en Navarra, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Foral, y queremos que la Guardia Civil se siga quedando en Navarra". "Siempre estaremos al lado de la Guardia Civil, queremos que se queden y no vamos a consentir que nadie los eche", ha indicado.

Por último, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Interior del Congreso, Miguel Gutiérrez, ha rechazado el traspaso de la competencia y ha asegurado que "lo que estamos viendo es otra vez más el 'Sanchismo' cediendo competencias frente a los que quieren separarse de España". "Lo que tenemos que decirle todos los demócratas a Pedro Sánchez es que así no se puede ir a ningún sitio, que no se puede pactar con los que quieren separarse de España y que uno de los elementos que vertebran este país es la Guardia Civil", ha indicado.

Gutiérrez ha afirmado que "la Guardia Civil no puede abandonar territorios ni competencias solamente para que Sánchez esté un minuto más en la Moncloa, creemos que es un error, y estamos aquí apoyando a la Guardia Civil como lo hicimos en Alsasua".