La cifra de negocios del sector Servicios en Navarra aumenta en septiembre un 5,5% interanual

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado en Navarra ha registrado en septiembre un crecimiento, en términos corrientes, del 5,5% respecto al mismo mes del año anterior.

De los dos grandes grupos, Comercio crece un 6,1% y Otros Servicios un 3,9%, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Dentro de este último grupo experimentan un crecimiento de su cifra de negocios Transporte y almacenamiento (15,2%), Información y comunicaciones (10%), Hostelería (9,8%) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (4%), mientras que desciende la cifra de negocios de Actividades profesionales, científicas y técnicas (-9,9%).

En cuanto a la evolución mensual, la cifra de negocios aumenta un 10,1% respecto al mes anterior. De los dos grandes grupos, Comercio crece un 8,7% y Otros Servicios un 14,1%.

Dentro de este último grupo experimentan un crecimiento de su cifra de negocios: Actividades profesionales, científicas y técnicas (39%), Información y comunicaciones (35,8%), Transporte y almacenamiento (18,9%) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (12,9%), mientras que Hostelería registra una variación mensual nula.

En España, la tasa anual del Sector Servicios se sitúa en el 7,9%.

OCUPACIÓN

El empleo en el Sector Servicios en septiembre refleja un ascenso interanual del 2,8%. Por ramas de actividad, el empleo en Navarra aumenta el 2,8% en Comercio y en Otros Servicios.

En España, el empleo en el sector Servicios crece un 1,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior.