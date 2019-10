Cigudosa reconoce el trabajo de los institutos de investigación de la UPNA

Publicado 15/10/2019 13:49:31 CET

Los directores de los seis institutos de investigación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han mantenido este lunes una reunión con el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, que ha visitado el edificio Jerónimo de Ayanz, sede de los institutos. En su visita ha estado acompañado por la directora general de Universidad, Ana Burusco.

El consejero, que ha acudido al centro con la intención de analizar sus "fortalezas, necesidades y objetivos", también ha reconocido la capacidad de los institutos de investigación para trabajar en red. Según ha indicado, estos centros "reflejan el espíritu de colaboración transversal y multidisciplinar" que "requieren los retos que traerá el futuro".

En la reunión, los responsables de los institutos han expuesto cuáles son sus principales líneas de investigación y proyectos destacados en los que trabajan. Posteriormente, el consejero ha visitado algunas de las spin-off de la UPNA y distintos laboratorios que se encuentran ubicados en el edificio Jerónimo de Ayanz.

En concreto, los institutos de investigación de la UPNA son: el Institute of Smart Cities (ISC); Institute for Advanced Materials (INAMAT); Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE); Institute on Innovation and Sustainable Development in Food Chain (IS-FOOD); Institute for Advanced Social Research (I-COMMUNITAS) y el Institute for Multidisciplinary Research in Applied Biology (IMAB).

De los centros visitados, el consejero ha destacado "el potencial del Instituto Smart Cities para alcanzar niveles de excelencia nacionales e internacionales".

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que el consejero está realizando con distintos organismos de investigación. Continúa así con las reuniones que está manteniendo con los diferentes organismos de investigación navarros para estudiar cómo pueden, tanto el Gobierno como su departamento, contribuir al desarrollo de los centros, con el objetivo de "alcanzar cuotas de excelencia y gestionar de manera óptima el talento y la internacionalización".

Además, con estas visitas el consejero busca reafirmar el "compromiso" del Ejecutivo foral con "el alcance de la excelencia en la investigación y la transferencia de resultados de investigación de estos centros".

En ese contexto, ha realzado que "los institutos de la UPNA ayudan a visibilizar las áreas estratégicas y a fomentar su colaboración con agentes externos, además de facilitar el diálogo y la transferencia de resultados de investigación".