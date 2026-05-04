Cinco personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Arakil

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración este lunes tras una colisión lateral entre dos vehículos en la A-10, en el término municipal de Arakil, según han informado desde el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 12.35 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Alsasua, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

El siniestro, una colisión lateral entre dos vehículos, se ha producido a la altura del punto kilométrico 5.5 de la A-10 (Autovía de la Barranca), en el término municipal de Arakil, en sentido Vitoria. Uno de los vehículos estaba ocupado por cuatro personas y el otro por una.

Los servicios de emergencia han trasladado a las cinco personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. La ambulancia medicalizada ha evacuado a un varón de 33 años que sufre policontusiones con pronóstico reservado. Las dos ambulancias de soporte vital básico han trasladado a un varón de 23 años, un varón de 41, una mujer de 65 y un varón de 67, todos ellos con contusiones con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.