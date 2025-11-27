El cirujano Carlos Bardají recibe la distinción a la Persona Voluntaria de Navarra

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, y la vicepresidenta del Consejo de Voluntariado de Navarra, Natalia Herce, entregan al cirujano Carlos Bardají la distinción a la Persona Voluntaria de Navarra. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cirujano pediátrico Carlos Bardají ha recibido este jueves la distinción a la Persona Voluntaria de Navarra 2025, por sus más de 25 años de atención altruista a miles de niños y niñas africanos desde la ONG Hope and Progress, que él mismo fundó.

El vicepresidente primero del Gobierno foral y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la vicepresidenta del Consejo de Voluntariado de Navarra, Natalia Herce, han hecho entrega de este reconocimiento en la segunda jornada del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado que este miércoles y jueves reúne en Pamplona a los principales actores de la acción voluntaria a nivel local, autonómico y estatal. Se trata de un acto promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Ejecutivo foral y en cuya organización han participado también la Plataforma Voluntariado de España, la Plataforma Navarra + Voluntaria, gestionada por la empresa pública NASERTIC, así como entidades navarras de voluntariado.

El vicepresidente Taberna ha visitado asimismo la segunda Fiesta del Voluntariado de Navarra, que coincide este jueves con la celebración de este Congreso y que reúne en Baluarte a representantes de más de 70 asociaciones. El evento, celebrado con el lema 'El pulso que nos une, la inteligencia que nos mueve', está organizado por el Gobierno de Navarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, Acción Social de Caja Rural de Navarra, Fundación Caja Navarra y Voluntariado Caixabank.

En la visita también han participado Joseba Asiain, director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento; José Ángel Andrés, presidente de la Fundación Caja Navarra; Juan Mari Ayechu, representante del Área de Acción Social de Caja Rural de Navarra; y Elian Peña, directora del Área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios, Participación Ciudadana y Euskera del Ayuntamiento de Pamplona.

El vicepresidente Taberna ha destacado la amplia trayectoria de Bardají como cooperante sanitario en África, liderando un equipo de profesionales que se traslada periódicamente a Senegal y Gambia para ofrecer atención quirúrgica gratuita a menores con malformaciones congénitas, tumores o secuelas de quemaduras.

Gracias al esfuerzo continuado de los equipos sanitarios dirigidos por Bardají, son miles los niños y niñas africanos que han podido acceder a una atención médica de calidad y recuperar su bienestar. Con esta distinción, el Gobierno de Navarra ha querido premiar "una labor que combina profesionalidad, solidaridad y esperanza", de acuerdo a los objetivos fundacionales de la ONG Hope and Progress, promovida por Bardají en 2012

El doctor Bardají comenzó su labor humanitaria en África en 1999, cuando realizó una expedición a Gambia para operar a niños con paladar hendido. Tras esta experiencia, decidió fundar Hope and Progress con el objetivo de dar continuidad a su trabajo y ampliar su alcance. Desde entonces, la ONG ha realizado más de 46 expediciones a países de África como Gambia, Senegal, Burkina Faso. En estas expediciones, los voluntarios y voluntarias de la ONG han operado a más de 1.500 niños y niñas, mejorando su calidad de vida y sus posibilidades de futuro.

Además de realizar operaciones quirúrgicas, la ONG también trabaja para mejorar la infraestructura sanitaria de los países en los que opera. En este sentido, ha rehabilitado quirófanos, adquirido material quirúrgico y sanitario y formado a personal médico y de enfermería local. Promueve además un programa de instalación de incubadoras ligeras en los servicios de neonatología de los hospitales regionales de Senegal y un programa de confección de prótesis de miembro superior mediante impresión 3D.

La agenda de este jueves ha incluido también la entrega de diversos galardones del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado. Así, el Premio Extraordinario de este año ha recaído en el voluntariado que intervino en la situación de emergencia causada por la DANA registrada en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. El galardón ha sido recogido por Miguel Salvador, presidente la plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.

El Premio Estatal al Voluntariado Individual ha recaído en María Sánchez Miaja, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta. La Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), por su parte, ha obtenido el Premio Estatal a la Entidad de Voluntariado, que ha sido recogido por Jesús Fernández, presidente de YMCA, y Mª Elena Pérez, miembro de su junta directiva.

El Premio Estatal al Programa de Voluntariado ha sido para la iniciativa 'Participa con Tomillo' de la Fundación Tomillo, un programa de acompañamiento a cada persona voluntaria desde el primer contacto hasta su integración en los proyectos. Ha recogido el premio Belén Gómez, responsable de voluntariado Fundación Tomillo.

Por último, el Premio Nacional de Investigación sobre Voluntariado ha sido otorgado a Julia Sánchez por la investigación sobre 'Determinantes y consecuencias de la participación en organizaciones de voluntariado en la mediana edad y tercera edad en Europa'.