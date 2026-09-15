Ciudadanía y asociaciones pueden realizar aportaciones al Plan de Convivencia de Pamplona hasta el 25 de septiembre

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha abierto este martes la jornada participativa sobre el I Plan de Convivencia que se ha celebrado en Civivox Pompelo.
Han asistido más de 70 personas a una jornada concebida como un espacio de encuentro, diálogo y trabajo compartido para recoger propuestas de medidas y de acciones concretas que puedan incorporarse al plan. El I Plan de Convivencia de Pamplona apuesta por "seguir construyendo una ciudad más inclusiva, más cohesionada y más comprometida", según ha selalado el Ayuntamiento en una nota.
Tras esta jornada, el Consistorio abrirá a partir del miércoles y hasta el 25 de septiembre tres canales de comunicación para recoger propuestas y acciones concretas para el plan. La ciudadanía y las diferentes entidades y asociaciones podrán presentar esas sugerencias a través del teléfono 010 – 948 420 100, en Zentro Espacio Colaborativo en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y en la plataforma de participación ciudadana decide.pamplona.es. El 15 de octubre tendrá lugar una sesión de devolución con los resultados de este proceso participativo.
La jornada de este martes se ha organizado, a través de cinco mesas de trabajo, en torno a cinco grandes ámbitos: gobernanza, participación y coordinación para la convivencia; cultura democrática, memoria y derechos humanos; diversidad, igualdad y ciudadanía inclusiva; barrios, espacio público y gestión positiva de conflictos; y cohesión social, comunidad y pertenencia.
En cada una de ellas, se comparten propuestas, se identifican acciones y se señalan aquellas que se consideren prioritarias, recogiendo también todas las aportaciones realizadas.
La empresa consultora Areté–Activa fue la adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la elaboración del I Plan de Convivencia de Pamplona, con un presupuesto de 14.250 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, es decir, hasta final de año.