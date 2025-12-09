La ciudadanía navarra sitúa la sanidad, la vivienda y el paro como los tres principales problemas de la Comunidad foral

Presentación de la encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones, la calidad democrática y los principales desafíos a los que se enfrenta Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones, la calidad democrática y los principales desafíos a los que se enfrenta Navarra, elaborada por el Gobierno foral, recoge que la sanidad (38,8%), la vivienda (36,4%) y el paro (14,8%) son los tres principales problemas de Navarra.

Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y el director gerente de la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP), Rubén Auza.

Asimismo, la seguridad ciudadana o los "problemas políticos" empiezan a "atisbarse" por "una parte importante" de la población como principales problemas que afectan a Navarra. "En ese sentido, hay que tomar nota", ha indicado Taberna.

En su intervención, Taberna ha afirmado que Navarra "no escapa de los vientos globales y por lo tanto elementos como polarización, desinformación, falta de legitimidad institucional y negacionismo igualitario, incluso negacionismo también democrático, junto con el negacionismo climático", están presentes en la sociedad navarra.

En este sentido, ha apostado por "reflexionar sobre estos elementos, que yo calificaría de nocivos, de tóxicos, que están emergiendo" en Navarra. Según Taberna, siendo Navarra una comunidad "con muchas fortalezas y con muchos elementos comunitarios y de civilización significativos", hay "una serie de amenazas" que hay que "tener en cuenta". De esta forma, ha emplazado a la ciudadanía, los partidos políticos, los líderes de las responsabilidades sociales, a "reflexionar" sobre esta cuestión.

El estudio, realizado a 1.600 personas residentes en Navarra, mayores de 18 años, refleja que tanto Policía Foral (54,1%), como ayuntamientos (52,8%) y Gobierno de Navarra (48,4%) cuentan con una "alta confianza ciudadana", mientras que las instituciones que menos confianza presentan son los partidos políticos (12,3%), la monarquía (21,5%) y las Cortes generales (24,1%).

Por otro lado, una "amplia mayoría" de la ciudadanía considera que la crispación política en Navarra es "muy alta". En concreto, un 65% de la ciudadanía considera que hay bastante o mucha crispación política en Navarra, y 7 de cada 10 ciudadanos navarros "se sienten preocupados por este hecho". Taberna ha explicado que estos datos se obtuvieron a finales de mayo "y todos conocemos que la crispación política, precisamente, no es que haya amainado en este periodo".

En respuesta a si lo sucedido en torno a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate ha podido restar confianza ante el Gobierno de Navarra, Taberna ha indicado que "habría que hacer otra encuesta, en este sentido nosotros, como Gobierno de Navarra, no tenemos los datos, pero sí que a nivel personal, incluso como de Gobierno, sí que podemos percibir" que "esta crispación política ha aumentado".

"En estos momentos, lo que es el debate político en Navarra está sobre elementos de sospecha de corrupción. Y hay una tensión política muy amplia. Esa tensión política se ha acrecentado y si la tensión política se ha acrecentado, lógicamente la crispación también lo ha hecho. Simplemente basta dar una vuelta a los debates en el Parlamento", ha manifestado. Por su parte, Auza ha indicado que "supongo que esos datos se reflejarán en la próxima encuesta, si nada cambia en los próximos meses".

